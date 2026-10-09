Zelenski tacha de "regalo" a Putin y muestra de debilidad el pacto de Trump sobre el diésel ruso

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha criticado con dureza el reciente pacto anunciado entre la Casa Blanca y el Kremlin por el cual Rusia exportará millones de toneladas de carburante a los mercados internacionales y al propio territorio norteamericano. A juicio de Kiev, semejante concesión supone un auténtico "regalo" a Vladimir Putin que únicamente proyecta una imagen de fragilidad internacional.

El dirigente ucraniano ha alertado a través de sus canales oficiales de que cualquier relajación en las restricciones económicas impuestas al régimen de Moscú sin que medie una desescalada bélica real constituye una "debilidad evidente" que favorece los intereses expansionistas del Kremlin. Según ha denunciado, estos beneficios comerciales permitirán al mandatario ruso disponer de nuevos recursos financieros para prolongar la guerra y causar más víctimas en suelo ucraniano.

En un mensaje contundente contra las políticas de apaciguamiento, Zelenski ha recordado que "la paz nunca llega a través de la debilidad" y ha advertido de que la venta de hidrocarburos no generará certidumbre ni estabilidad entre las democracias occidentales. En su lugar, el líder ucraniano sostiene que Rusia utilizará los ingresos obtenidos para intensificar su agresión, por lo que ha exigido a Washington una posición firme en todos los contactos diplomáticos con el Kremlin.

Asimismo, el mandatario de Ucrania ha planteado la posibilidad de aplicar medidas de reciprocidad que frenen la espiral de destrucción en el sector energético. Kiev ha justificado las ofensivas lanzadas contra refinerías e infraestructuras petrolíferas de su vecino como una respuesta directa a la sistemática campaña rusa contra la red eléctrica nacional, por lo que ha manifestado que Ucrania no atacará las refinerías rusas si Moscú pone fin de inmediato a los bombardeos sobre las instalaciones energéticas ucranianas.

La reacción del mandatario ucraniano responde al anuncio efectuado por Donald Trump, quien detalló un compromiso calificado de trascendental mediante el cual Moscú despachará de forma inmediata 300.000 toneladas de combustible. Dicho volumen se ampliará en los próximos meses con remesas adicionales hasta alcanzar tres millones de toneladas de carburante, un canje que el propio Kremlin ya se ha apresurado a celebrar y confirmar.