Las autoridades de seguridad polacas han activado la máxima alerta tras descubrir indicios fundados sobre la existencia de conspiraciones para cometer un magnicidio. Según ha confirmado el Ministerio del Interior, los objetivos de estas tramas criminales serían el primer ministro, Donald Tusk, y el titular de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. La gravedad de las sospechas obligó este domingo a convocar de urgencia una reunión extraordinaria en el centro antiterrorista de los servicios secretos del país centroeuropeo.

De acuerdo con la información difundida por la agencia oficial polaca PAP, los investigadores consideran que el nivel de riesgo es inusualmente severo. El portavoz del Ministerio del Interior, Jacek Dobrzynski, subrayó ante los medios la firmeza con la que el departamento aborda la situación: "Tomamos las informaciones muy en serio". Dobrzynski explicó además que, tras la cumbre de seguridad, las diferentes agencias del Estado concluyeron que existe una gran probabilidad de que los planes intenten llevarse a cabo, lo que ha forzado a revisar y blindar de inmediato los protocolos de protección de las máximas autoridades.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo, Adam Szlapka, detalló a la cadena de televisión TVN24 que el jefe del Gobierno fue informado a primera hora de la mañana sobre la gravedad de los informes de inteligencia. Pese a que el mandatario ha decidido continuar con su agenda oficial con relativa normalidad, Szlapka admitió que el escenario actual reviste una seriedad cualitativamente distinta a episodios precedentes, recalcando que "esta señal es más preocupante que otras similares en el pasado".

El país se encuentra situado en una posición geoestratégica clave en el flanco oriental de la OTAN y de la Unión Europea, asumiendo un papel determinante y de firmeza frente a las constantes maniobras de desestabilización e injerencia extranjera. Fuentes de seguridad recuerdan que Varsovia ha denunciado en reiteradas ocasiones operaciones encubiertas, sabotajes y amenazas híbridas dirigidas a socavar la estabilidad de sus instituciones democráticas. Por el momento, el dispositivo de vigilancia y protección en torno a los miembros del gabinete se mantendrá en su nivel más riguroso mientras continúan las pesquisas policiales para neutralizar cualquier tentativa de ataque.