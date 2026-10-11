Rusia intensifica sus ataques contra la red logística y tecnológica en Odesa

Las tropas del Kremlin continúan su campaña de hostigamiento sistemático contra las infraestructuras críticas ucranianas. En una nueva incursión nocturna mediante oleadas de drones, las fuerzas militares invasoras han golpeado de lleno un centro de procesamiento de datos en la urbe portuaria y un buque mercante atracado en los muelles de Chornomorsk, a orillas del mar Negro.

El propio Ministerio de Defensa ruso confirmó el ataque y admitió de manera explícita que su objetivo se concentró en desmantelar las comunicaciones. Según la versión difundida por los mandos de Moscú a través de sus canales oficiales, el bombardeo alcanzó las dependencias de la compañía Tenet, a la que los jerarcas militares rusos acusan de prestar respaldo de almacenamiento y recopilación informática a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

De forma paralela, la maquinaria de guerra de Vladímir Putin justificó el impacto contra una embarcación de carga seca en Chornomorsk bajo el pretexto de que transportaba suministros armamentísticos, en una táctica orientada a estrangular el tráfico marítimo comercial. Los daños causados en las instalaciones de conectividad han provocado graves interrupciones del servicio de internet en diversos operadores del sur del país, afectando a la población civil.

Ante esta escalada, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ordenó redoblar de inmediato la protección de las infraestructuras críticas de telecomunicaciones. El mandatario advirtió de que la estrategia deliberada de Moscú pasa por someter a la ciudadanía a un aislamiento digital y logístico en pleno invierno, profundizando en el castigo colectivo a la sociedad civil.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga, denunció la vertiente criminal de estos sabotajes tecnológicos. Según la diplomacia de Kiev, el Kremlin busca sabotear los sistemas de alerta temprana que previenen a los ciudadanos ante la llegada de proyectiles balísticos y aeronaves no tripuladas, dejando indefensa a la población ante su campaña de desgaste.