'Kale borroka' islamoizquierdista en París

¿Cuándo se jodió Francia? La pregunta vargasllosiana es pertinente porque el país galo está casi irremisiblemente perdido. No lo digo yo, sino el muy afrancesado Nobel socialista Paul Krugman, que reconoce que las cuentas públicas francesas están al borde del colapso. Pero lo peor son las cuentas patrióticas, con un país en crisis de identidad y de derechos porque la alianza entre los islamistas Hermanos Musulmanes y la extrema izquierda de Mélenchon ha conseguido que las protestas estudiantiles estén simbolizadas no por la bandera francesa de la liberal Marianne, sino por la palestina del fundamentalista Marwan Barghouti.

Las demandas de los estudiantes franceses que se manifiestan son claras y distintas como la filosofía de Descartes: clases más pequeñas, más profesores y mejores condiciones en las aulas. Con coherencia filosófica, más propia del comunista Jean-Paul Sartre que del liberal Raymond Aron, llevan una semana destrozando institutos, agrediendo a profesores y atacando a policías y bomberos que acudían a sofocar los incendios y proteger a los docentes. El rigor que aplican estos estudiantes franceses no es el de la lógica, sino el del rigor mortis de cerebros cegados por un odio denso y una retórica hueca.

Por supuesto, los medios de izquierda amparan y justifican los disturbios. La reportera de The New Yorker habla del "deterioro de las condiciones escolares y la acumulación de problemas en el hogar y fuera de él". Lo que no dice es que ese deterioro procede de alumnos que sabotean el sistema con un comportamiento disruptivo que empuja a los docentes a dimitir, mientras desmantelan la escuela exigiendo que no sea un derecho cursar el bachillerato, sino obtener el título con sobresaliente. Ya saben: las notas son fascistas, la autoridad es siempre autoritaria y hay que desterrar el bolígrafo rojo porque corregir es violencia escolar. ¿Qué digo el rojo? ¡Habrá que prohibir cualquier corrección, porque su concepción de la libertad de expresión ampara las faltas de ortografía y las patadas a la gramática!

Del mismo modo que los etarras aplicaban mecánicamente el manual del terrorista y acusaban sistemáticamente a las fuerzas de seguridad españolas de torturas, la reportera de The New Yorker acusa a la policía de brutalidad contra los estudiantes. Sin embargo, Josema Vallejo ilustra con un vídeo la realidad: los agentes son hostigados por la turba hasta verse obligados a emplear la fuerza para no ser linchados. La táctica es vieja conocida de la agitación política: boicotear la labor policial para que una detención pacífica, saldable con una multa, degenere en un despliegue antidisturbios. Medios como The New Yorker ejercen de autores intelectuales de esta kale borroka: redactan sus artículos sorbiendo un caramel macchiato mientras jóvenes embozados con kufiyas preparan cócteles molotov. Unos juegan a ser intelectuales antisistema; otros, a guerrilleros antifa. A todos ellos los describió Pier Paolo Pasolini en otra protesta en Roma en el 68 como unos hijos de papá, narcisistas pequeñoburgueses. El resto pagamos los platos rotos y las subvenciones.

Al igual que ocurrió en las acampadas de la extrema izquierda en España, donde importaban poco la señora Abascal —"Maricarmen", en el tuteo condescendiente con que la instrumentalizaron— o el derecho a la vivienda, en las revueltas estudiantiles francesas los verdaderos estudiantes no son los protagonistas, sino los grandes damnificados. El pulso lo lideran organizaciones islamistas y de extrema izquierda, aliadas con un mismo fin: demoler la institución fundamental de la nación, su sistema educativo. En Sumisión, Houellebecq describía a un partido islamista haciéndose con el Ministerio de Educación tras vencer en las urnas. Mientras ese día llega, los islamistas degüellan profesores y la extrema izquierda incendia las aulas. Son pocos, pero están bien organizados y susurran al unísono: Gallia delenda est. Lo que hoy vale para Galia valdrá mañana para Germania, Britannia… e Hispania.