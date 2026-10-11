Zelenski ofrece detener los ataques a refinerías rusas si Moscú frena el asedio a su red eléctrica

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha trasladado este domingo su disposición a negociar con el Kremlin un alto el fuego energético bilateral. La propuesta contempla que las Fuerzas Armadas ucranianas cesen sus incursiones contra la industria de los hidrocarburos rusa siempre que las tropas invasoras interrumpan sus bombardeos sistemáticos contra el suministro eléctrico ucraniano.

A través de un mensaje público difundido este fin de semana, el dirigente ha recalcado la viabilidad de pactar este cese de hostilidades y ha responsabilizado directamente a Moscú de la continuidad de las agresiones: "Es posible detener los ataques contra la infraestructura energética hoy mismo, pero Putin no quiere hacerlo". Asimismo, ha condicionado cualquier avance a la reciprocidad estricta entre las partes, subrayando que toda desescalada en este ámbito debe estar respaldada por garantías reales para evitar que sea utilizada como ventaja táctica por el Ejército ruso.

El ofrecimiento de Kiev coincide con una fase de intensos bombardeos enemigos dirigidos contra zonas residenciales y núcleos urbanos. Los equipos de rescate acaban de finalizar las tareas de auxilio en la provincia de Zaporiyia, donde los últimos ataques rusos han segado la vida de 23 personas, entre las que se encontraban cuatro menores, lo que ha llevado al jefe de Estado a reconocer el trabajo constante de los servicios de emergencia en mitad del asedio.

Según el balance facilitado por las autoridades ucranianas, las fuerzas ocupantes han incrementado notablemente la intensidad de su ofensiva aérea en los últimos siete días. Durante ese periodo, las tropas de Vladímir Putin han lanzado cerca de 1.450 bombas aéreas guiadas, 75 misiles de diverso tipo y más de 1.640 drones de combate, de los cuales en torno al 60 % correspondían a modelos dotados de propulsión a reacción.

La campaña destructora contra la red civil busca mermar la capacidad de resistencia del país en vísperas de las semanas de frío extremo. Paralelamente, los certeros golpes asestados por los drones de Kiev contra el tejido de refinado ruso han castigado una de las fuentes esenciales de financiación del esfuerzo bélico invasor, situando la infraestructura energética en el centro de la pugna estratégica.