Detenido en Polonia un hombre por planear un atentado contra Donald Tusk

Las fuerzas de seguridad polacas han frustrado una conspiración que pretendía atentar contra la vida del primer ministro del país, Donald Tusk, así como contra la del vice primer ministro y ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. La captura del principal sospechoso se produjo tras activarse un dispositivo de vigilancia especial derivado de informaciones operativas que alertaban de la preparación de una acción violenta contra ambos dirigentes.

El encargado de confirmar la operación fue el ministro del Interior, Marcin Kierwinski, quien a través de un mensaje público detalló que el individuo que amenazó y diseñó la agresión había sido interceptado por los agentes. Tras conocerse el éxito de la intervención, los dos mandatarios afectados expresaron formalmente su reconocimiento a la Policía de Polonia y a los integrantes de los servicios de inteligencia por la diligencia con la que neutralizaron la amenaza.

La alerta cobró relevancia desde el momento en que los departamentos de información detectaron movimientos sospechosos. Según explicó a la agencia PAP el portavoz de los servicios de inteligencia, Jacek Dobrzynski, el aparato de seguridad abordó la confidencia con "absoluta seriedad" ante la gravedad de los indicios recabados. De acuerdo con las declaraciones del portavoz del Gobierno, Adam Szlapka, al canal TVN24, las informaciones trasladadas a Tusk a primera hora del domingo revestían un carácter sensiblemente más alarmante que otras advertencias recibidas en el pasado, si bien el jefe del Ejecutivo decidió mantener su actividad laboral con normalidad.

Las investigaciones de las que se hizo eco TVN24 señalan que el origen del caso se remonta al testimonio de un informante que localizó en redes sociales a una organización radical dedicada a reclutar voluntarios para llevar a cabo una ofensiva con armas de fuego. Este colaborador llegó a reunirse en persona con un varón llamado Krzysztof, con quien abordó la adquisición de armamento, consignas de odio contra el gabinete y la preparación de una matanza planificada contra representantes institucionales.

La actuación policial se precipitó de manera definitiva gracias a un correo electrónico enviado al Servicio de Protección del Estado (SOP) –cuerpo responsable de la seguridad del Gobierno y del presidente– por parte de un individuo que tuvo conocimiento directo de las intenciones del sospechoso, según ha desvelado el periódico Rzeczpospolita. Gracias a este aviso, las autoridades lograron abortar el plan antes de que pudiera ejecutarse, garantizando la integridad de los líderes del país.