Detenido un alumno de 14 años tras disparar al director y a una profesora de un instituto en Francia

Un adolescente de 14 años ha sido detenido este lunes después de disparar contra el director y una profesora de un instituto de Aubagne, una localidad situada a pocos kilómetros de Marsella, en el sur de Francia. Los dos trabajadores del centro educativo han resultado heridos y han sido trasladados al hospital, aunque sus vidas no corren peligro, según las últimas informaciones.

El ataque se ha producido en el instituto Joseph Lakanal, donde el joven, que está escolarizado en el propio centro, habría disparado primero contra el director y después contra la profesora. Las autoridades todavía no han aclarado qué motivó la agresión.

El director del instituto, de 53 años, recibió un disparo con un proyectil del calibre 12 cuando se encontraba en uno de los pasillos del edificio. La profesora, de 37 años, también resultó herida durante el ataque. Las dos víctimas han sido hospitalizadas.

El alcalde de Aubagne, Jean-Pierre Squillari, explicó ante el centro educativo que los alumnos no presenciaron directamente los hechos, ya que el ataque tuvo lugar en un pasillo mientras se encontraban en clase. Según el relato del alcalde, el adolescente entró en el edificio y abrió fuego primero contra el director y después contra la profesora.

El adolescente fue reducido en el propio instituto y quedó bajo custodia policial. Según explicó el alcalde, fue el consejero principal de educación del centro quien consiguió reducirlo y desarmarlo.

El ministro francés de Educación, Édouard Geffray, se ha pronunciado sobre el suceso en sus redes sociales y ha condenado la agresión. "Este acto inadmisible testifica una vez más el desarrollo de una violencia desbocada en nuestra sociedad, contra la cual todos debemos movilizarnos. En palabras como en hechos", ha señalado.

Deux personnels de l'Éducation nationale, un principal et une professeure, ont été victimes ce matin de blessures par arme à feu au collège Lakanal à Aubagne. Un élève en serait l'auteur. Je me rends sur place immédiatement avec @NunezLaurent et @SabrinaRoubache. Face à cette… — Édouard Geffray (@EdouardGeffray) October 12, 2026

El ministro ha informado además de que se dirigía al centro educativo junto al titular de Interior, Laurent Nuñez, para seguir de cerca la situación. La presencia de ambos responsables del Gobierno francés se produce mientras continúan las actuaciones para esclarecer el ataque y atender a las personas afectadas por lo sucedido.

Las autoridades no han confirmado que el ataque de Aubagne esté relacionado con otros incidentes registrados durante las movilizaciones estudiantiles de este lunes. Según el Ministerio de Educación francés, al menos ocho trabajadores del sistema educativo han resultado heridos durante el desarrollo de las protestas.