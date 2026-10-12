La UE aprueba sus mayores sanciones contra Rusia y choca con Trump por su acercamiento a Putin

Los ministros de Exteriores de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) han aprobado formalmente este lunes el mayor paquete de sanciones selectivas contra Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania. La medida incorpora cerca de 1.600 personas y entidades vinculadas al complejo militar-industrial ruso y busca aumentar la presión sobre Moscú por su ofensiva militar.

El Consejo de la UE justificó la decisión en un comunicado por "la agresión continuada y cada vez más intensa de Rusia contra Ucrania", con especial atención a los ataques contra infraestructuras civiles, que están provocando un grave sufrimiento entre la población. El anuncio se ha producido durante la reunión de los responsables de Exteriores europeos en Luxemburgo, donde la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha reivindicado la unidad de los Veintisiete frente al Kremlin.

"Esta es la mayor ampliación única de nuestra lista de sanciones desde que Rusia inició su guerra", afirmó la dirigente estonia en un mensaje publicado en redes sociales. Kallas destacó que más de la mitad de los nuevos objetivos están relacionados con la cadena de producción de misiles balísticos y defendió que las restricciones harán más difícil, lenta y costosa la fabricación de las armas utilizadas contra Ucrania.

Restricciones sobre activos, financiación y movimientos

Las nuevas medidas se suman al régimen de sanciones que la UE mantiene desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Según los datos facilitados, el conjunto de las restricciones afecta ya a cerca de 3.000 personas y entidades relacionadas con el Kremlin y su ofensiva militar.

Las sanciones incluyen la congelación de los bienes y activos que los afectados tengan dentro de la Unión Europea, así como la prohibición de que ciudadanos y empresas europeas les proporcionen fondos o recursos económicos. Además, las personas incluidas en las listas tienen vetada la entrada y el tránsito por el territorio de los Estados miembros.

Con esta ampliación, Bruselas pretende dificultar el acceso de Rusia a recursos que puedan contribuir a sostener su capacidad militar, especialmente en ámbitos relacionados con la producción de misiles. La decisión supone un nuevo paso en la estrategia europea de presión económica y política sobre Moscú.

Kallas cuestiona la posición de Trump sobre Ucrania

La reunión de ministros también ha estado marcada por las diferencias entre la UE y el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la guerra. Kallas ha salido en defensa del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, después de que el mandatario estadounidense reclamara durante el fin de semana un "nuevo líder para Ucrania" y cuestionara la continuidad del actual dirigente.

La alta representante europea sostuvo que Ucrania no puede celebrar elecciones en plena guerra y recordó que numerosas constituciones contemplan restricciones electorales durante los conflictos armados. Sus declaraciones respondieron a las críticas de Trump, que ha aumentado la presión sobre Zelenski en un momento de incertidumbre sobre las condiciones para poner fin a la invasión rusa.

El debate electoral se relaciona con la posibilidad de organizar comicios en Ucrania, una opción para la que Zelenski había solicitado una tregua total de 60 días. Kallas defendió que el contexto bélico debe tenerse en cuenta y reclamó una mayor coordinación entre los aliados occidentales para presionar a Rusia.

La tregua energética, bajo sospecha

Kallas también criticó la decisión de Estados Unidos de levantar determinadas sanciones a Moscú, en un contexto en el que Washington ha alcanzado un acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, relacionado con el suministro de diésel y la reducción del precio de los carburantes.

La representante europea consideró que mantener la presión sobre Rusia es fundamental para conseguir que termine la guerra. En este sentido, señaló que una mayor coordinación entre Estados Unidos y Reino Unido podría contribuir a ese objetivo y mencionó la propuesta legislativa conocida como ley Graham sobre Rusia.

Respecto a la tregua energética anunciada por Estados Unidos, Kallas adoptó una postura cautelosa. Aunque aseguró que la UE recibe favorablemente un alto el fuego de estas características cuando se cumple, advirtió de que todavía no ha visto señales suficientes de que Rusia vaya a respetarlo.

La jefa de la diplomacia europea defendió, además, que cualquier alto el fuego debería ir más allá de las infraestructuras energéticas y contribuir a detener la muerte de personas. Sin restar importancia a la protección de las instalaciones energéticas, subrayó que la prioridad debe ser frenar la violencia y aliviar el sufrimiento causado por la guerra.