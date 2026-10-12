Un ciberataque a supermercados franceses provoca pérdidas millonarias al estropear alimentos refrigerados y congelados

Un ciberataque contra varias cadenas de supermercados de Francia ha provocado la pérdida de productos frescos y congelados, con daños valorados en millones de euros, según confirmó el propietario de una de las empresas afectadas. El ataque, perpetrado durante la noche, habría aprovechado vulnerabilidades en los sistemas de control remoto de los equipos de refrigeración.

Según informó la cadena francesa BFMTV, los atacantes consiguieron acceder a los sistemas que permiten controlar a distancia la refrigeración de los establecimientos y activaron un programa de deshielo rápido. La temperatura habría alcanzado los 50 grados, lo que provocó que la mercancía almacenada se estropeara.

El alcance de los daños ha llevado al Gobierno francés a abrir una investigación para esclarecer cómo se produjo el ataque y determinar qué sistemas quedaron comprometidos. Las pesquisas se centran, entre otros aspectos, en posibles fallos de seguridad relacionados con los equipos de la empresa danesa Danfoss, responsable de los sistemas de refrigeración afectados.

Fuentes del Ejecutivo francés indicaron que las autoridades mantienen contactos con otros países de la Unión Europea que podrían haberse visto afectados. También trabajan para determinar la dimensión del incidente en territorio francés.

Intermarché, Netto y Coopérative U, entre las cadenas afectadas

El ataque afectó a establecimientos de varias cadenas de supermercados. Entre ellas figuran Intermarché, Netto, Leclerc, Monoprix y Coopérative U. Algunas informaciones también apuntaron a posibles afecciones en supermercados de Carrefour.

Las empresas han comunicado cifras distintas sobre el número de establecimientos afectados. El grupo Mousquetaires, propietario de Intermarché y Netto, situó el alcance en al menos 300 tiendas. Coopérative U habló de alrededor de un centenar, mientras que Monoprix cifró en una treintena los establecimientos afectados.

Leclerc no facilitó una cifra concreta. Tampoco se dispone de un balance completo que permita determinar el número total de supermercados afectados ni la cuantía definitiva de las pérdidas.

Dominique Schelcher, responsable de Coopérative U, condenó el ataque en un mensaje publicado en la red social X. "Atacar equipos esenciales a la conservación de productos frescos y al aprovisionamiento alimentario de los franceses es de una extrema gravedad y es inédito. Es inaceptable", escribió.

Je confirme qu'une cyberattaque touche depuis cette nuit les installations de production de froid de plusieurs magasins de notre réseau @CooperativeU.

Nos équipes sont pleinement mobilisées, en lien avec les frigoristes, pour rétablir la situation au plus vite. Une enquête devra… — Dominique Schelcher (@schelcher) October 12, 2026

Bruselas alerta del riesgo para el suministro alimentario

El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, también condenó los ataques a través de X y pidió aumentar la vigilancia. En su mensaje, advirtió de que "la instrumentalización de la alimentación se ha convertido en una realidad". Las consecuencias del incidente han llevado a distintas empresas del sector de la refrigeración a mantener una reunión de crisis.

Je condamne fermement la cyber attaque visant des produits alimentaires chez @intermarche @CooperativeU @Leclerc La sécurité alimentaire nécessite plus d'attention à tous les niveaux. Car l'instrumentalisation de l'alimentation est devenue une réalité.@UEFrance — Christophe Hansen (@CHansenEU) October 12, 2026

La empresa danesa Danfoss ya había alertado el pasado 18 de septiembre de que había detectado brechas de seguridad en sus sistemas informáticos.