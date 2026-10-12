Un incendio destruye el mercado de los Enfants Rouges, el más antiguo de París

Un incendio declarado durante la madrugada de este lunes ha destruido el mercado cubierto de los Enfants Rouges, considerado el más antiguo de París. El fuego ha provocado el colapso parcial de su estructura metálica, aunque los bomberos han conseguido contener las llamas y no se han registrado heridos, según han informado las autoridades francesas.

"El mercado ha quedado completamente destruido; no queda nada de la zona cubierta", ha declarado el teniente coronel de los bomberos Pierre de Bouvier a los periodistas desplazados al lugar, según recoge el diario Le Parisien.

El aviso del incendio se recibió a las 4:15 horas, de acuerdo con un portavoz de los bomberos. El mercado se encuentra en el distrito III de la capital francesa. Durante las labores de extinción, parte de la estructura metálica se derrumbó hacia el interior del recinto, mientras los equipos de emergencia lograban evitar que las llamas se extendieran más allá de sus instalaciones.

🔴Incendie à Paris ➡️Le marché des Enfants-Rouges ravagé par les flammes, une histoire de charité chrétienne vieille de cinq siècles ➡️Lundi 12 octobre, un violent incendie a ravagé le plus ancien marché couvert de Paris. Derrière son nom singulier se cache une histoire… pic.twitter.com/adXsnYGfH1 — Tribune Chrétienne (@tribuchretienne) October 12, 2026

El alcalde de París Centro, Ariel Weil, señaló que se había conseguido impedir que el fuego alcanzara los edificios cercanos. Por el momento, las causas del incendio continúan siendo desconocidas.

Un mercado con más de cuatro siglos de historia

Fundado en 1615 durante el reinado de Luis XIII, el mercado de los Enfants Rouges es el mercado de alimentación cubierto más antiguo de París. Su valor histórico hizo que fuera protegido como monumento histórico en 1982, una distinción que reconoce su relevancia dentro del patrimonio de la capital francesa.

El nombre del mercado está vinculado a un antiguo hospital cercano, fundado en el siglo XVI para acoger a niños huérfanos. Los menores vestían uniformes rojos, una característica que terminó dando nombre al recinto y que ha perdurado durante siglos en la denominación de este espacio histórico.

El incendio supone así la destrucción de la zona cubierta de un mercado con más de 400 años de historia, situado en el corazón de París y reconocido por su importancia patrimonial. Aunque las autoridades han confirmado que no hubo víctimas y que las llamas quedaron bajo control, la estructura metálica sufrió daños graves y el origen del fuego sigue sin esclarecerse.