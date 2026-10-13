El Papa será operado esta tarde del nódulo en el pulmón

El papa Leon XIV será operado este martes por la tarde en el Hospital Gemelli de Roma para extirpar el nódulo que le fue detectado en un pulmón, anunció la oficina de prensa del Vaticano. El pontífice deberá someterse a una intervención quirúrgica con el objetivo de extirpar un nódulo pulmonar.

La noticia trascendió públicamente el pasado domingo, cuando el propio obispo de Roma comunicó a los fieles su situación clínica tras el tradicional rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro.

Durante aquella alocución dominical, el Papa explicó con serenidad los detalles del hallazgo que le llevará esta tarde al quirófano: "Recientemente, durante unos controles, los médicos me encontraron un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy temprana y bien localizado". El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, detalló que el equipo facultativo calcula que el periodo de recuperación postoperatoria se prolongará aproximadamente durante una semana en el centro hospitalario.

Mantuvo sus compromisos oficiales

A pesar de la inminencia de la operación, Robert Prevost quiso mantener intactos sus compromisos oficiales. Durante la jornada del lunes, el Santo Padre completó su agenda de audiencias ordinaria y recibió a los representantes del Círculo de San Pedro, una entidad benéfica que asiste a personas en situación de vulnerabilidad.

Desde el entorno papal se ha subrayado la normalidad institucional con la que se está afrontando el procedimiento, transmitiendo tranquilidad respecto a la evolución del cuadro médico.

Mensajes de apoyo

El anuncio generó una inmediata oleada de reacciones y mensajes de apoyo a escala internacional. Mandatarios de diversa orientación política, como el presidente de Argentina, Javier Milei, o el líder brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestaron su solidaridad con el cabeza de la Iglesia católica y le transmitieron sus deseos de un rápido restablecimiento.

Del mismo modo, diversas conferencias episcopales de todo el orbe han convocado vigilias e iniciativas de oración.

En el ámbito eclesiástico, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam) dispuso una jornada especial de oración comunitaria por la salud del pontífice. Asimismo, en Perú se ha dedicado una intención particular en la Misa por la Nación en el Santuario de Las Nazarenas, mientras que el arzobispo Timothy Costelloe, presidente del episcopado australiano, ha calificado el trance de "motivo de profunda preocupación". En Europa, el prelado austríaco Franz Lackner y la arzobispa anglicana de Canterbury, Sarah Mulally, se han sumado a las peticiones de apoyo espiritual para León XIV ante su paso por el quirófano.