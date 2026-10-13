Greta Thunberg se suma a las protestas estudiantiles en Francia y carga contra la Policía

La activista climática sueca Greta Thunberg ha reaparecido este martes en el instituto Paul-Eluard de Saint-Denis, a las afueras de París, erigiéndose en portavoz improvisada del malestar educativo galo en plena quinta jornada de movilizaciones convocada por los sindicatos de secundaria.

A sus 23 años, la sueca no ha dudado en sumarse al discurso reivindicativo tradicional del gasto público y arremeter de paso contra las fuerzas de seguridad galas. Thunberg denunció ante los medios congregados que la Policía es "extremadamente violenta" frente a unos alumnos que, a su juicio, únicamente reclaman "lo estrictamente mínimo". En su alocución, la joven afirmó sentirse "extremadamente orgullosa" de los huelguistas y achacó el descontento a la supuesta falta de inversión estatal en los colegios, una situación que, según su particular visión, no resulta "compatible con los derechos humanos básicos".

Las soflamas de la activista se producen en un escenario marcado por la pérdida de intensidad del conflicto callejero. Pese al empeño de las organizaciones convocantes por insuflar oxígeno al bautizado como 'Acto V', el propio Ministerio del Interior acreditó un notable declive de participación: de las 256.000 personas que salieron a la calle el 6 de octubre se pasó a apenas 71.500 manifestantes dos días más tarde.

El plato fuerte de la jornada en la capital francesa discurre entre la plaza de Italia y la explanada de Los Inválidos, muy cerca de Matignon y de la sede ministerial. No obstante, el seguimiento se encuentra bajo mínimos debido a la inminente llegada de las vacaciones escolares de Todos los Santos a finales de semana, un receso que amenaza con desactivar por completo los paros.

Desde el Gobierno, el ministro de Educación, Édouard Geffray, rebajó la repercusión de los piquetes al constatar que el seguimiento decae paulatinamente en las aulas. Frente a este enfriamiento, la Unión Sindical de los Liceos se limitó a celebrar la presencia de la mediática joven para intentar reanimar el descontento.