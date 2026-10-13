Los médicos del Papa confirman que León XIV padece cáncer de pulmón

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha informado este martes de que el papa León XIV ha sido sometido a una intervención quirúrgica torácica a causa de un adenocarcinoma pulmonar. La operación médica, desarrollada en las últimas horas conforme a los protocolos sanitarios establecidos, ha conllevado la extirpación completa del lóbulo inferior del pulmón derecho tras la confirmación del diagnóstico oncológico.

Los cirujanos responsables del procedimiento han optado por el empleo de una cirugía torácica videoasistida, una técnica mínimamente invasiva diseñada para reducir la agresión tisular y mitigar el dolor posoperatorio. Este abordaje quirúrgico facilita periodos de hospitalización más reducidos y una recuperación funcional sensiblemente más ágil, factor determinante teniendo en cuenta la exigencia de las labores de gobierno pastoral y las responsabilidades de representación institucional que asume el Santo Padre.

Ya se había anunciado previamente que la intervención había sido un éxito, trancurriendo según lo previsto inicialmente. Ahora se ha confirmado el diagnóstico de cáncer, tras las pruebas correspondientes.

Desde la Curia Romana se ha trasladado un mensaje de serenidad y cautela, señalando que el curso clínico inmediato evoluciona con arreglo a las previsiones de los especialistas. Como consecuencia directa de este procedimiento hospitalario, la agenda de audiencias públicas y los compromisos habituales han quedado suspendidos de manera provisional para garantizar el debido reposo médico durante las próximas jornadas.

El anuncio ha generado una inmediata reacción en las principales cancillerías y comunidades eclesiásticas de Occidente, donde se sigue con atención la situación del pontífice. Frente a la opacidad de otras épocas, la transparencia de la Santa Sede al detallar el diagnóstico específico y la técnica médica aplicada persigue atajar cualquier tipo de incertidumbre o especulación infundada respecto a la continuidad del pontificado y la gestión ordinaria del Vaticano.

Se prevé que en los próximos días el equipo facultativo emita nuevos comunicados sobre la evolución del paciente y los resultados de los análisis histopatológicos, determinando con mayor exactitud el periodo de convalecencia necesario antes de que el Papa retome de forma gradual su actividad ordinaria en el Palacio Apostólico.