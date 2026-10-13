Von der Leyen exige "retornos rápidos" de los ilegales que quedan en Ceuta pero defiende seguir cooperando con Marruecos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reiterado el apoyo de la Unión Europea a España para agilizar el retorno a Marruecos de los inmigrantes que permanecen de forma ilegal en Ceuta tras la invasión de julio. En una carta dirigida a los líderes europeos, la dirigente también ha defendido mantener la cooperación con Rabat en materia migratoria y de seguridad, aunque afirma que la UE tiene que aprender "lecciones" por la actitud de Marruecos.

Von der Leyen también ha defendido que la Unión Europea debe continuar trabajando con Marruecos. La presidenta de la Comisión Europea considera que la colaboración bilateral sigue siendo necesaria en cuestiones como el control de las fronteras, la lucha contra las redes de tráfico de personas y la gestión de los retornos. "Continuaremos nuestro compromiso con Marruecos con vistas a una futura asociación estratégica e integral, al tiempo que también aprendemos lecciones de los recientes acontecimientos", señala en la misiva que ha enviado a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

La carta se ha remitido antes de la cumbre europea prevista para este jueves y viernes en Bruselas, en la que los líderes comunitarios abordarán la situación migratoria y fijarán su posición en unas conclusiones conjuntas. Entre las prioridades que menciona figuran la prevención de salidas irregulares, la mejora de la gestión fronteriza, el intercambio de información de inteligencia antes de que los inmigrantes lleguen a las fronteras y la colaboración en los procedimientos de retorno y readmisión. También incluye la lucha contra las redes de tráfico de migrantes y el control de las rutas.

La presidenta de la Comisión Europea ha confirmado que Bruselas seguirá respaldando a España para que los inmigrantes que entraron durante la invasión de Ceuta y continúan en la ciudad autónoma sean devueltos a Marruecos. "La Comisión seguirá apoyando a las autoridades españolas para asegurar retornos rápidos de aquellos que entraron y permanecen ilegalmente en Ceuta, siguiendo el compromiso de Marruecos de readmitirlos a todos ellos", recoge la carta. La declaración sitúa la crisis por la invasión entre los asuntos que requieren una respuesta coordinada de España y la Unión Europea.

En el borrador de conclusiones de la próxima cumbre, los líderes de la UE prevén expresar su "solidaridad y apoyo" a España ante la crisis por la invasión. Según el borrador, el Consejo Europeo subrayará la situación particular de ambas ciudades autónomas, al ser las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con el continente africano.

Von der Leyen ha advertido que "los acontecimientos de este verano recordaron que una gestión eficaz de la inmigración exige una vigilancia constante, así como una solidaridad sostenida y capacidad de adaptación", afirma.

En su carta, la presidenta de la Comisión Europea también ha presentado cifras sobre la evolución de la inmigración ilegal en el conjunto de la UE. Según los datos que recoge, las entradas han disminuido un 56% entre 2022 y 2026.