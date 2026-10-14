Cuatro muertos y apagones en Ucrania por una brutal ofensiva de Rusia

Ucrania se ha visto obligada a activar cortes de electricidad de emergencia después de que Rusia lanzara durante la noche del miércoles una ofensiva contra el sistema energético del país. Los ataques han alcanzado las tres centrales termoeléctricas que operan en la región de Kiev y han provocado interrupciones del suministro en la capital, Járkov y otras seis regiones, según han informado la compañía eléctrica estatal Ukrenergo y el primer ministro ucraniano, Serguí Koretski.

La magnitud de los daños amenaza con agravar las dificultades de abastecimiento energético en distintas zonas del país. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado que alrededor de 600.000 personas se han quedado sin electricidad como consecuencia de los bombardeos, que también han afectado a infraestructuras gasísticas y petroleras.

"En la capital, las tres plantas termoeléctricas fueron alcanzadas", ha escrito Koretski en la red social X. Entre las instalaciones golpeadas figura la central térmica CHPP-4, una infraestructura clave para el suministro de Kiev.

Energy workers and rescuers have been working at the sites of last night's attack since early morning. Fires are being extinguished and debris cleared. Crews have already begun urgent repairs at the damaged facilities. Russia targeted energy infrastructure in Kyiv, Kharkiv and… pic.twitter.com/AIK6t75aLg — Sergii Koretskyi (@KoretskyiUA) October 14, 2026

Kiev y Járkov, entre las regiones afectadas por los cortes

La empresa pública Ukrenergo ha anunciado interrupciones de emergencia del suministro eléctrico en Kiev, Járkov y otras seis regiones ucranianas. Los daños en las centrales térmicas y en otros objetivos energéticos de la capital y sus alrededores han obligado a adoptar estas medidas para hacer frente a las consecuencias del ataque.

Según Zelenski, la ofensiva ha causado daños en 26 instalaciones del sistema eléctrico y en otras cuatro infraestructuras relacionadas con los sectores gasístico y petrolero. La interrupción del servicio afecta así a un sistema energético que vuelve a convertirse en uno de los principales objetivos de la guerra.

El presidente ucraniano ha señalado que Rusia lanzó durante la noche 39 misiles balísticos y 120 drones de ataque, algunos de ellos equipados con munición de racimo. Según su denuncia, los ataques se dirigieron principalmente contra infraestructuras energéticas y otros objetivos críticos en las regiones de Kiev y Járkov.

La ofensiva también ha alcanzado la red ferroviaria. La compañía estatal Ukrzaliznytsia ha informado de ataques contra sus instalaciones en Kiev, Járkov, Vínitsia, Jmelnitski y Ternópil.

Overnight, the Russians used 39 ballistic missiles and more than 120 attack drones and loitering munitions against our energy and critical infrastructure in Kyiv, the Kyiv region, and Kharkiv. A targeted Russian ballistic missile strike specifically against energy infrastructure… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2026

Al menos cuatro muertos en la capital

Los bombardeos no solo han afectado al suministro eléctrico. En Kiev, un misil ha impactado contra un edificio residencial de nueve plantas en el distrito de Desnianski, donde se ha declarado un incendio que se extendió desde la primera hasta la octava planta.

Los equipos de emergencia tuvieron que evacuar a los residentes de los pisos superiores. El balance de la Fiscalía ucraniana eleva a cuatro los fallecidos en la capital, mientras que el alcalde, Vitali Klitschko, ha informado de decenas de heridos, entre ellos un niño de ocho años. Dieciséis personas tuvieron que ser hospitalizadas y cuatro de ellas se encontraban en estado grave, según los datos difundidos por el regidor.

También se han registrado incendios en un almacén cercano y en un estadio del mismo distrito. Además, medios ucranianos han informado de explosiones en Járkov y Dnipró.

Los apagones llegan en plena polémica por una posible tregua

Los cortes de emergencia se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que Rusia y Ucrania habían acordado detener los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas. Sin embargo, ni Moscú ni Kiev confirmaron formalmente la existencia de ese acuerdo.

Ucrania sí había mostrado disposición a respetar la tregua mencionada por Trump y detuvo durante dos días sus ataques contra el sector petrolero ruso. El nuevo bombardeo ha llevado a Zelenski a acusar a Moscú de ignorar la propuesta de alto el fuego.

El mandatario también ha denunciado la falta de alertas tempranas sobre los lanzamientos de misiles balísticos y ha reclamado que Estados Unidos y la comunidad internacional presten atención a los ataques contra la infraestructura ucraniana.

Por ahora, los daños en las centrales térmicas y en la red eléctrica han obligado a activar medidas extraordinarias para gestionar el suministro. La evolución de las reparaciones y el alcance de los desperfectos serán determinantes para conocer cuánto tiempo deberán mantenerse los apagones en las zonas afectadas.