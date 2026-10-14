Japón exige a Rusia un trato "justo e imparcial" para el periodista detenido por espionaje

El Gobierno nipón ha reclamado formalmente a las autoridades de Moscú consideraciones de carácter humanitario y un trato "justo e imparcial" hacia el informador Imai Yuki. El arresto del comunicador, ejecutado por los servicios de seguridad del Kremlin bajo imputaciones de recopilación no autorizada de secretos militares, ha activado a las delegaciones diplomáticas del país asiático para verificar su estado de salud y garantizar la asistencia consular debida.

El portavoz del Ejecutivo de Tokio, Minoru Kihara, detalló que tanto la embajada en la capital rusa como el consulado general en Yuzhno-Sajalín trabajan contrarreloj tras el apresamiento producido en la isla de Sajalín. Kihara admitió que hasta el momento no ha sido viable entablar una comunicación directa con el afectado, si bien confirmó la presentación de protestas diplomáticas formales ante los representantes del Kremlin para denunciar las circunstancias en las que se produjo la detención del reportero.

En el ámbito parlamentario, el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, subrayó ante el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes que adoptarán "todas las medidas necesarias" para esclarecer lo acontecido. El titular de la diplomacia nipona aseveró —según recogió la cadena de televisión NHK— que su departamento hará "todo lo posible" con el propósito de amparar los derechos fundamentales de su compatriota ante los tribunales rusos.

Por su parte, el Servicio Federal de Seguridad —la agencia estatal de inteligencia heredera del KGB conocida por sus siglas FSB— sostiene que el corresponsal del periódico Hokkaido Shimbun recababa presunta información clasificada sobre la defensa del país. La acusación del régimen de Vladímir Putin mantiene que el periodista operaba al servicio del espionaje extranjero. Tras su apresamiento, el Tribunal del Distrito de Lefortovo en Moscú decretó su ingreso en prisión preventiva al menos hasta el próximo 12 de diciembre, en medio del creciente hostigamiento a la prensa internacional.

Este nuevo choque diplomático deteriora todavía más unas relaciones bilaterales ya gravemente mermadas tras la invasión rusa de Ucrania y el histórico litigio territorial por las islas Kuriles. Pese a calificar el escenario de "situación difícil", Tokio ha reiterado su voluntad de preservar abiertos los cauces de diálogo con su vecino geográfico, manteniendo una respuesta firme en la salvaguarda de sus nacionales frente a las maniobras represivas del Kremlin.