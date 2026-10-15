Al menos 19 heridos tras chocar un tren y un autobús en la entrada francesa del Eurotúnel

Al menos 19 personas han resultado heridas este jueves tras colisionar un tren de mercancías contra un autobús en las inmediaciones de la entrada francesa del Eurotúnel, en el departamento de Pas-de-Calais. El accidente ha obligado a interrumpir por completo la circulación de los trenes Eurostar entre Francia y Reino Unido, en ambos sentidos.

Según medios franceses, el minibús transportaba a varios camioneros que se disponían a embarcar en un servicio de enlace de LeShuttle y chocó contra un vagón parado en la zona de carga del Eurotúnel.

Hasta el lugar se desplazaron varios equipos de emergencia, un helicóptero médico y la policía fronteriza. A pesar de casi la veintena de heridos, "no hay que lamentar ninguna víctima mortal y ningún herido se encuentra en estado crítico», según un comunicado de la prefectura.

Comparecencia prevista de las autoridades

La subprefecta del distrito de Calais, Agathe Cury, tiene previsto comparecer ante los medios en torno a las 22:15 horas para ofrecer información sobre lo ocurrido.

Hasta entonces, el balance difundido por la prefectura local constituye la principal información oficial disponible sobre los heridos. No se han facilitado más detalles sobre las causas del choque ni sobre cuánto tiempo permanecerá interrumpido el servicio ferroviario.