El Vaticano informa de la última hora sobre la salud del papa León XIV

El papa León XIV evoluciona con normalidad tras la operación a la que fue sometido el martes para extirparle un tumor maligno del pulmón derecho. La radiografía de tórax realizada este jueves ha mostrado una buena recuperación del órgano intervenido, según el último parte médico difundido por la Oficina de Prensa del Vaticano.

El Vaticano ha informado de que el pontífice se ha sometido por la mañana a los controles médicos rutinarios, cuyos resultados han sido normales. "La radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado", señala el comunicado oficial, que también destaca que León XIV ha podido desarrollar sus actividades diarias de forma autónoma.

La sesión de fisioterapia ha incluido ejercicios motores completos. Los médicos consideran que la evolución posterior a la intervención transcurre con normalidad.

Antes de publicar el parte médico, la Santa Sede ya había comunicado que el Papa había pasado una buena segunda noche en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma. "El Papa ha pasado una buena noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado".

La intervención en el pulmón derecho

La operación se llevó a cabo el pasado martes y concluyó con éxito, según informaron los médicos. Durante la intervención, el equipo sanitario extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

La intervención tenía como objetivo retirar un tumor maligno localizado en esa zona del pulmón. Desde entonces, el Vaticano ha ido comunicando la evolución del Papa a través de partes médicos y notas oficiales.

La Santa Sede prevé que León XIV permanezca hospitalizado aproximadamente una semana, siempre que la evolución siga el curso esperado. Como consecuencia del ingreso, el pontífice ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre. Su agenda dependerá de la recuperación y de las indicaciones del equipo médico.