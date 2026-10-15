La insólita medida alemana: prohíben la venta y consumo de alcohol en las estaciones de trenes

El consumo de alcohol ha quedado prohibido a partir de este jueves en las aproximadamente 5.700 estaciones de trenes de Alemania, una medida con la que la operadora Deutsche Bahn (DB) pretende mejorar la seguridad y la limpieza.

En muchas ciudades germanas las estaciones se han convertido en refugio de personas sin techo alcohólicas o con adicciones a diversas sustancias, por lo que en varias decenas de grandes estaciones ya se había introducido esta regla en un intento de atajar el problema.

Deutsche Bahn argumentó en un comunicado que esta experiencia ha demostrado que la prohibición del consumo de alcohol ha redundado en una reducción de los conflictos, menos basura y "en general un entorno más agradable para viajeros y trabajadores de DB".

Además, la empresa argumentó que según una encuesta efectuada recientemente por encargo suyo a 3.200 personas, casi el 80 % estaba a favor de la prohibición, mientras sólo un 9 % se oponía.

DB explicó que los guardias de seguridad presentes en las estaciones de tren "abordarán de forma activa" a las personas que infrinjan la prohibición y que, en caso de que lo hagan repetidamente, Deutsche Bahn podrá expulsarles de sus edificios de forma permanente.

Seguirá siendo posible consumir alcohol en establecimientos hosteleros situados dentro de las estaciones o portar latas o botellas cerradas en el equipaje o en bolsas, así como beber dentro de los propios trenes.