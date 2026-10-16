Italia prorroga siete días los controles fronterizos con España y anuncia futura reunión

Italia ha decidido este viernes prorrogar siete días los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de España, con el fin de alinearlos con la fecha de vencimiento de las medidas españolas y anunció que la próxima semana los ministros de Interior de ambos países "evaluarán conjuntamente medidas de cooperación alternativas".

Fuentes del Gobierno italiano explicaron que estas medidas llegan "tras una reunión entre Roma y Madrid".

También indicaron que "a lo largo de la próxima semana, los respectivos ministros del Interior trabajarán para evaluar conjuntamente medidas de cooperación alternativas".

La introducción recíproca de controles comenzó por parte de Italia a comienzos de agosto después de la crisis de Ceuta y por una cuestión de "seguridad nacional".

Esa suspensión ha supuesto la reintroducción de controles fronterizos en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de España, que en cualquier caso son aleatorios.

La suspensión de la adhesión de Italia al espacio Schengen, decidida tras la crisis de invasión en Ceuta, expiraba anoche después de que el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, confirmó el 30 de septiembre de nuevo los controles fronterizos y habló de "cuestiones críticas" que aún persisten debido a la "situación en el enclave español de Ceuta".