La crisis del combustible amenaza al sur de Italia: huelga de transportistas y supermercados vacíos

El sur de Italia se encuentra al borde del colapso logístico debido a una grave crisis de desabastecimiento de combustible que ya ha comenzado a vaciar los estantes de los principales supermercados de la región.

La combinación de protestas en el sector industrial de la antigua siderúrgica Ilva —que afecta directamente a la refinería de la petrolera Eni— junto con una masiva movilización de camioneros y agricultores contra el encarecimiento de los carburantes ha paralizado la distribución por carretera.

Las regiones de Apulia, Calabria y Basilicata son las más golpeadas por esta oleada de paros y bloqueos. Según datos sectoriales, en Apulia cerca del 70% de las estaciones de servicio se han quedado sin reservas, obligando al cierre masivo de surtidores. La escasez ha desatado el pánico entre los ciudadanos, quienes forman kilométricas filas de vehículos en las pocas gasolineras que aún operan con normalidad. En Calabria, los manifestantes mantienen concentraciones de camiones en puntos críticos como el puerto de Gioia Tauro y los accesos a la autopista A2.

Esta parálisis del transporte ha impactado de lleno en la cadena alimentaria. La patronal italiana de la gran distribución, Federdistribuzione, ha manifestado su "profunda preocupación" ante los problemas de suministro en los supermercados del sur, donde los productos frescos como frutas, verduras y lácteos empiezan a escasear de forma alarmante. La organización ha exigido la intervención urgente de las autoridades para garantizar el orden público y la libre circulación de mercancías.

Las consecuencias de la crisis

Cientos de gasolineras cuelgan el cartel de "producto agotado". La red Enilive reportó el desabastecimiento de más de 150 estaciones solo en el área de Apulia.

Los supermercados se están viendo afectados por esta crisis, ya que las dificultades logísticas impiden la reposición diaria, afectando principalmente la sección de alimentos perecederos y de primera necesidad