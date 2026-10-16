Las primeras imágenes del papa León XIV tras su operación

El Papa León XIV ha reaparecido este viernes en imágenes desde el Policlínico Gemelli de Roma, donde continúa recuperándose de una intervención quirúrgica. A las 12:00 horas ha celebrado la Santa Misa en una sala habilitada en la décima planta del hospital, acompañado por personal sanitario y miembros de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Durante la celebración, León XIV ha agradecido a los médicos, enfermeros y auxiliares el trabajo que realizan a diario en la atención a los enfermos, así como los cuidados que le han dispensado durante su estancia en el hospital.

Entre los asistentes se encontraban trabajadores del hospital que en ese momento estaban fuera de servicio, además de miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano. El propio León XIV ha distribuido la comunión a los presentes, en una celebración que supone una nueva actividad del Pontífice durante su recuperación posoperatoria.

El papa León XIV, durante la homilía.

Los análisis confirman una mejora constante

La Santa Sede ha informado de que el Papa se ha sometido esta mañana a análisis de sangre y a una radiografía de tórax. Según el parte médico, ambas pruebas han confirmado la mejora constante de su estado general. Además, León XIV ha continuado con las sesiones de fisioterapia respiratoria, parte del proceso de recuperación tras la intervención.

La información médica difundida este viernes señala también que la evolución posoperatoria le permite realizar las actividades cotidianas normales con total autonomía. La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha anunciado que el Papa dirigirá el próximo domingo la oración del Ángelus.