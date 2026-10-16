Sánchez, excluido de un encuentro europeo: hace "casi lo contrario de lo que hacemos los demás"

Nuevas y duras críticas de países europeos a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y en particular a la situación en Ceuta, que sigue lejos de resolverse. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, encabezó este viernes junto con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, un desayuno formal previo al Consejo Europeo sobre inmigración al que no fue invitado Sánchez y en el que sí participaron casi una veintena de países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Finlandia, Alemania, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.

Según un comunicado difundido por el Gobierno italiano, los participantes instaron a mantener "un alto nivel de vigilancia en las fronteras exteriores de la Unión", en alusión a lo que está pasando en Ceuta. También "brindó la oportunidad de revisar los progresos realizados en los últimos meses y las iniciativas futuras, con especial atención a la prevención de las llegadas irregulares masivas, la explotación de los migrantes y la aplicación del nuevo marco regulatorio europeo".

En el encuentro se apostó por contar con mecanismos que le permitan suspender los procedimientos de derecho de asilo en situaciones de crisis como la vivida en julio en Ceuta.

Meloni "subrayó la necesidad de mantener un alto nivel de vigilancia en las fronteras exteriores de la Unión, centrándose en la prevención de la inmigración irregular y los riesgos de seguridad conexos".

La mandataria italiana también "planteó la cuestión de una revisión específica de la legislación europea para mejorar la eficacia de los nuevos procedimientos de detención de inmigrantes irregulares durante los controles fronterizos". Por el momento, y a pesar del encuentro celebrado este jueves entre Meloni y Sánchez sobre Schengen, el Gobierno italiano ha decidido prorrogar siete días más los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de España.

Duras críticas de Dinamarca

Por su parte, la primera ministra danesa, la socialista Mette Frederiksen, dejó ver públicamente sus discrepancias con España, aunque sin citar específicamente a Sánchez. "He pedido a la Comisión que examine si un país hace, por así decirlo, casi lo contrario de lo que hacemos los demás", dijo Frederiksen en el marco de la segunda jornada de la cumbre europea.

"Es decir, si alguien entra ilegalmente en un país y de repente obtiene permiso para permanecer allí legalmente, opino que esto contradice, en el fondo, la política de inmigración que hoy cuenta con una amplia mayoría en Europa", añadió.

Asimismo, subrayó la necesidad de intervenir cuando un país "de fuera de Europa" utiliza a personas como parte de "una guerra híbrida", es decir, cuando empuja a migrantes y extranjeros a cruzar la frontera.

"Lo hemos observado en varios países. En este sentido, creo que en esto estamos de acuerdo, hay que poner fin a esto de inmediato", dijo la primera ministra danesa.

Por otra parte, expresó su esperanza de que aún en este año sea posible presentar "alguna novedad" en cuanto a la creación de centros fuera de Europa, al asegurar que en este sentido se está yendo "por buen camino".

No fue la única que señaló ante los medios a España. El canciller austríaco, Christian Stocker, afirmó que la regularización de inmigrantes envía una "mala señal" en un momento en el que la UE trata de frenar la inmigración irregular. "Independientemente de que exista o no una relación directa, no sé si lo ocurrido en Ceuta habría sucedido sin esa señal", declaró el dirigente austríaco, que defendió los esfuerzos europeos para reforzar las fronteras y establecer centros de retorno en terceros países.

"Sustituir a la población para mantenerse en el cargo"

Mientras, el primer ministro checo, Andrej Babis, cargó a su llegada contra el modelo de acogida de varios países europeos, entre ellos España, acusando a algunos dirigentes de estar dispuestos a "sustituir a la población" para "mantenerse en el Gobierno", al tiempo que avisó de que República Checa podría verse obligada a reforzar sus fronteras para impedir la llegada de inmigrantes procedentes de otros Estados de Europa occidental.

"Vemos lo que está ocurriendo en España. Algunos políticos son capaces de sustituir a la población simplemente para mantenerse en sus cargos y seguir en el Gobierno. Eso no tiene nada que ver con nosotros", ha remachado.