Arde la oficina de turismo en Lyon en plena ola de disturbios en Francia

Las protestas contra el encarecimiento de la vida en Francia han derivado este sábado en graves incidentes en varias ciudades, con Lyon como uno de los principales focos de violencia. Un grupo de manifestantes saqueó e incendió una oficina de turismo situada en la céntrica plaza de Bellecour, donde también se registraron daños en varios comercios. Los bomberos desplazados para intervenir encontraron dificultades para acceder al lugar debido a la presencia de grupos violentos, según informó el Ministerio del Interior francés.

Los disturbios se produjeron en una jornada de movilizaciones contra la inflación y la pérdida de poder adquisitivo que también dejó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en París, Marsella y otras localidades. El balance provisional de las autoridades elevó a 272 el número de detenidos en el conjunto del país, en medio de las advertencias del Gobierno sobre el riesgo de que las protestas desembocaran en nuevos episodios de violencia.

Incendio y saqueos en el centro de Lyon

🔴🇫🇷 ALERTE INFO - L'OFFICE DU TOURISME À LYON EST EN FEU pic.twitter.com/awx2FAHftb — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) October 17, 2026

La situación en Lyon se agravó cuando varios manifestantes rompieron los cristales de una oficina de turismo de la plaza de Bellecour y prendieron fuego al establecimiento. Las imágenes difundidas en directo por la cadena BFMTV mostraron los daños ocasionados en las instalaciones, uno de los puntos más céntricos y concurridos de la ciudad.

La violencia convirtió el centro de Lyon en un campo de batalla durante la tarde. Los antidisturbios cerraron todos los accesos a la plaza de Bellecour, donde debía celebrarse la principal concentración de la jornada, mientras cientos de manifestantes que se dirigían al lugar se vieron obligados a buscar rutas alternativas por las calles comerciales Víctor Hugo y República. El humo del incendio, las explosiones de las granadas de dispersión y los gases lacrimógenos marcaron el avance de la protesta, con helicópteros sobrevolando la ciudad y numerosos participantes huyendo a la carrera de los enfrentamientos.

El incendio se convirtió en uno de los episodios más graves de la jornada y obligó a movilizar a los servicios de emergencia. Según el Ministerio del Interior, los grupos violentos dificultaron las labores de los bomberos, lo que complicó la intervención en la zona afectada.

Además del ataque a la oficina de turismo, varios establecimientos comerciales sufrieron destrozos en Lyon. Las autoridades incluyeron estos hechos entre los incidentes registrados durante las movilizaciones, marcadas por los saqueos, los daños materiales y los enfrentamientos con los agentes.

Pese al despliegue policial, estudiantes, trabajadores, profesores, sindicalistas y simpatizantes de los chalecos amarillos continuaron llegando a las inmediaciones de la plaza. Algunos jóvenes justificaron su presencia por la necesidad de mantener las reivindicaciones frente al encarecimiento de la vida y denunciaron la actuación de las autoridades. La tensión aumentó cuando los antidisturbios lanzaron gases lacrimógenos contra los grupos concentrados, provocando escenas de pánico y nuevas carreras por las calles del centro.

El Gobierno francés había advertido previamente de un elevado riesgo de disturbios y señaló a grupos vinculados a la extrema izquierda como posibles responsables de acciones violentas durante las marchas. Las autoridades describieron la actuación de varios cientos de individuos vestidos de negro, a quienes atribuyeron ataques selectivos contra edificios, comercios y fuerzas de seguridad.

París registra enfrentamientos y más de un centenar de arrestos

En la capital francesa, la manifestación convocada contra el encarecimiento de la vida comenzó con incidentes en la plaza de la República. Varios cientos de personas se enfrentaron a policías y gendarmes, a quienes lanzaron proyectiles. Algunos participantes también dañaron las fachadas de edificios para arrancar piedras y utilizarlas durante los altercados, según la Prefectura de Policía.

Los agentes respondieron con gases lacrimógenos y avanzaron para dispersar a los grupos violentos y mantenerlos alejados. Pese a los enfrentamientos, la marcha inició su recorrido hacia la plaza de Clichy a las 14:15 horas, mientras continuaban las operaciones policiales en las inmediaciones.

La Prefectura había contabilizado 133 detenciones hasta las 14:00 horas y realizado 1.046 controles preventivos desde primera hora del día. Los arrestos estaban relacionados, entre otros motivos, con la presunta participación en grupos organizados para cometer actos violentos, los daños materiales y las agresiones contra agentes de la autoridad.

Posteriormente, el Ministerio del Interior elevó a 272 el balance provisional de detenciones en el conjunto de Francia, una cifra que refleja la extensión de los incidentes durante la jornada.

Marsella y otras ciudades, también afectadas

La violencia no se limitó a Lyon y París. En Marsella, varios comercios fueron vandalizados y una comisaría de la policía municipal sufrió daños. Además, un grupo de manifestantes forzó las puertas del Ayuntamiento y accedió brevemente al vestíbulo antes de que se produjeran detenciones.

También se registraron incidentes en Nantes, Rennes, Toulouse y Angers. En Aviñón, varios participantes entraron en el patio de la Prefectura del departamento de Vaucluse, mientras que en Grenoble se produjeron destrozos en el Ayuntamiento. En Pau, Montpellier, Toulouse y Valence, las autoridades informaron de daños en establecimientos comerciales.

Según fuentes del entorno del ministro del Interior, Laurent Nuñez, a mediodía se habían contabilizado 140 acciones de protesta y 32.800 participantes en distintas localidades de provincias. El Ejecutivo alertó de la posibilidad de que las movilizaciones derivaran en nuevos ataques contra edificios públicos, comercios y sedes institucionales.

El incendio de la oficina de turismo de Lyon se ha situado entre los episodios más destacados de una jornada en la que el Gobierno francés ha denunciado saqueos, ataques contra agentes y daños en infraestructuras públicas. Con el balance de detenciones todavía provisional, las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de que continúen los disturbios.