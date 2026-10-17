El Papa León XIV recibe el alta hospitalaria y rezará el Ángelus este domingo desde el Vaticano

El papa León XIV abandonará este sábado por la tarde el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, después de que el equipo médico haya confirmado que se encuentra en condiciones de recibir el alta. El Vaticano ha anunciado también que el pontífice rezará el Ángelus este domingo desde la ventana de sus aposentos en el Vaticano.

La decisión se ha tomado tras evaluar los resultados de los análisis de sangre, una radiografía de tórax realizada durante la mañana y el estado clínico general del Santo Padre. "Se ha determinado que el Santo Padre está en condiciones de recibir el alta", ha comunicado la Santa Sede.

El equipo médico confirma su evolución

El anuncio del alta ha corrido a cargo del doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y del profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica que intervino al pontífice.

León XIV fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli por un adenocarcinoma de pulmón. Durante la intervención, los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Tras varios días ingresado, las últimas pruebas y la valoración de los médicos han permitido autorizar su salida del centro hospitalario.

El Ángelus, desde los aposentos papales

La Santa Sede ha confirmado que León XIV retomará este domingo una de las citas habituales de su agenda pública: el rezo del Ángelus. El pontífice lo hará desde la ventana de los aposentos papales, en el Vaticano. La celebración permitirá que el Papa vuelva a dirigirse a los fieles desde su residencia.

Durante su estancia en el Gemelli, León XIV mantuvo también la actividad religiosa. Este viernes al mediodía celebró una misa en una sala habilitada en la décima planta del hospital. A la celebración asistieron profesionales médicos y de enfermería del centro que se encontraban fuera de servicio, así como miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Las imágenes difundidas por el Vaticano mostraron al pontífice durante la misa, vestido con una casulla verde y en el momento de la consagración.