Francia: manifestantes intentan llegar al Elíseo y queman el Ayuntamiento de Limoges durante las protestas

La magnitud de las movilizaciones evidencia el alcance del malestar social en Francia, donde las dificultades económicas y la pérdida de poder adquisitivo alimentan las protestas contra el Gobierno. Los intentos de acercarse al Palacio del Elíseo, los enfrentamientos con la Policía y los ataques a edificios públicos trasladaron la tensión a algunos de los principales centros políticos y urbanos del país.

🇫🇷 URGENT - Un IMPORTANT CORTÈGE de manifestants se dirige vers le palais de l'Élysée, depuis Saint-Augustin, à Paris. (témoins) pic.twitter.com/fIoIpks9dK — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 17, 2026

El incendio del Ayuntamiento de Limoges se convirtió en uno de los episodios más graves de una jornada que dejó cientos de detenidos y fuertes discrepancias entre las cifras oficiales de participación y las de los organizadores. Mientras el Ejecutivo condenó los actos violentos y defendió la actuación de las fuerzas de seguridad, las reivindicaciones sobre el coste de la vida, la educación y los servicios públicos mantuvieron el foco en las causas sociales de las movilizaciones.

Mientras París concentraba buena parte de la atención política, Limoges registró uno de los incidentes más graves de la jornada. Según testimonios recogidos por la agencia AFP, manifestantes enmascarados prendieron fuego a un vehículo policial frente al ayuntamiento, rompieron los cristales del edificio e ingresaron en su interior, donde provocaron un incendio.

🇫🇷 La alcaldía de Limoges se desploma esta noche tras haber sido incendiada. Siguen los destrozos en otras ciudades a esta hora. pic.twitter.com/cAitPYlJ81 — Alejo Schapire⚡️ (@aschapire) October 17, 2026

Las llamas se propagaron por una de las alas del inmueble y alcanzaron el tejado. Los bomberos acudieron para tratar de controlar el fuego y evitar que consumiera la totalidad del edificio. También se registraron saqueos de establecimientos comerciales en el centro de la ciudad.

Construido en 1883 y declarado monumento histórico en 1975, el Ayuntamiento de Limoges es uno de los edificios más representativos de la localidad. Su diseño, obra del arquitecto Charles-Alfred Leclerc, combina elementos arquitectónicos de distintas épocas y destaca por su campanile central, de unos 43 metros de altura, y su mosaico veneciano.

🚨🇫🇷 FLASH | Châtelet est dans un état CATASTROPHIQUE à Paris. (Images IMPACT) pic.twitter.com/Rs6BPihyQc — Impact (@ImpactMediaFR) October 17, 2026

Los daños al inmueble se suman a otros ataques contra edificios públicos registrados durante las protestas. En Lyon, una oficina de turismo fue destruida por un incendio, mientras que en Marsella se produjeron ataques contra instalaciones policiales y daños al mobiliario urbano. También hubo incidentes en Nantes, Ruán, Rennes, Estrasburgo y otras ciudades.

Cientos de detenidos y tensión política

El ministro del Interior, Laurent Núñez, informó por la noche de 400 detenciones provisionales en todo el país y estimó en 550 mil el número de participantes en las movilizaciones. Los organizadores elevaron la asistencia a 800 mil personas, muy por encima de las previsiones iniciales de las autoridades.

Núñez atribuyó los episodios violentos a varios miles de alborotadores, entre ellos grupos de ultraizquierda y delincuentes oportunistas, y advirtió de que podrían producirse nuevas detenciones a partir del análisis de las imágenes captadas durante los disturbios.

El presidente Emmanuel Macron condenó los ataques contra edificios públicos y comercios, prometió que sus responsables serían perseguidos y pidió un frente unido contra quienes, en su opinión, siembran el caos. El mandatario también se pronunció a través de su cuenta oficial en X, en un mensaje relacionado con la situación que atravesaba el país durante las movilizaciones.

Aucune place pour la violence dans notre République. Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu'à nos mairies, seront poursuivis et punis. Aux forces de l'ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation. Nous ferons tous… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2026

El primer ministro, Sébastien Lecornu, también defendió a las fuerzas de seguridad y distinguió entre el derecho a manifestarse y los actos violentos.

Las protestas se desarrollan a seis meses de las elecciones presidenciales y evidencian un malestar que combina dificultades económicas, demandas de inversión en servicios públicos y rechazo a las políticas gubernamentales.

La aproximación de manifestantes al Elíseo y el incendio del Ayuntamiento de Limoges ilustran la creciente presión sobre las instituciones francesas en una jornada en la que el descontento social derivó, en distintos puntos del país, en enfrentamientos y graves daños materiales.