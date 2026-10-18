Disturbios en Milán, Turín y Bolonia: las protestas contra la inflación en Italia acaban con decenas de detenidos

Italia se suma a la ola de protestas. Las movilizaciones contra el encarecimiento de la vida en Italia derivaron en disturbios en Milán, Turín y Bolonia, con lanzamiento de piedras, botellas y petardos contra las fuerzas de seguridad. Los incidentes dejaron varios heridos y decenas de detenidos, entre ellos menores, según informaciones preliminares. La primera ministra, Giorgia Meloni, condenó los ataques y defendió el derecho a manifestarse, pero rechazó la violencia en las calles.

Milán concentra los incidentes más graves

Más de 5.000 personas participaron el domingo en una manifestación convocada en Milán por el comité Italia en la Plaza. La protesta reunió reivindicaciones contra la inflación, los bajos salarios, el deterioro de la sanidad pública y las condiciones del sistema educativo, además de críticas al Gobierno.

La concentración comenzó en la plaza del Duomo, donde los asistentes corearon consignas contra Meloni y el vicepresidente del Consejo de Ministros, Matteo Salvini. Durante la marcha se vieron banderas italianas y palestinas, así como pancartas en defensa de las familias y contra el gasto en la guerra.

🚨🇮🇹 FLASH | De violentes ÉMEUTES ont éclaté également à Milan, en Italie, en marge d'une manifestation contre la vie chère. Environ 500 jeunes, dont de nombreux mineurs, ont affronté les forces de l'ordre : policiers frappés à coups de pied, jets de pierres et d'explosifs,… — Cerfia (@CerfiaFR) October 18, 2026

Los disturbios se iniciaron cuando grupos de jóvenes encapuchados lanzaron piedras, fuegos artificiales y petardos contra los agentes antidisturbios. La Policía respondió con cargas para dispersar a los participantes. Según informaciones de la agencia italiana ANSA, hubo decenas de detenidos y varios heridos, entre ellos al menos cuatro agentes y 20 manifestantes.

Los enfrentamientos también causaron daños en escaparates, edificios históricos y estructuras de cajeros automáticos. Un centenar de jóvenes vestidos de negro se dispersó por las calles hasta llegar a la Galería Víctor Manuel II, donde algunos comercios de lujo bajaron las persianas con trabajadores y clientes todavía en su interior.

🚨Milan is a battlefield & tourists are hiding. Smoke bombs are being thrown at rooftop bars. Shops are locked down. A cost of living protest just became a riot in the heart of the city. Police are firing tear gas. Dozens have already been arrested.

British tourists say… pic.twitter.com/7QKXTYgP22 — Gauci Reports (@GauciReports) October 17, 2026

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, reconoció la legitimidad del malestar social, aunque rechazó los actos violentos. "Los motivos de la protesta eran comprensibles. Sin embargo, la violencia contra la policía y los graves daños causados a la ciudad no pueden justificarse", declaró.

Disturbios también en Bolonia y Turín

En Bolonia, los incidentes se concentraron en las inmediaciones de la estación ferroviaria. Varios grupos de encapuchados lanzaron piedras, botellas, bombas de humo y otros objetos, además de levantar barricadas. Los agentes utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos para impedir que los manifestantes se acercaran a la plaza. Siete personas fueron detenidas y la estación cerró de forma preventiva, según ANSA.

Bolonia, Italia, AHORA mismo.

Aquí también tienen por supuesto, una bandera "palestina". pic.twitter.com/g9p4dpbFBG — Avia Levi (@Israel_Avia) October 17, 2026

Turín también registró enfrentamientos durante las protestas contra el precio de los combustibles, las facturas y los salarios insuficientes. Uno de los episodios tuvo lugar en la librería Feltrinelli de Porta Nuova, donde un grupo de jóvenes irrumpió y arrojó libros al suelo. Los informes preliminares citados en el texto original apuntan a una docena de detenidos, diez de ellos menores.

Youth in Turin take a stand for education rights and cost of living by looting and destroying bookstore. pic.twitter.com/VSfSSWQXPI — Hillel Neuer (@HillelNeuer) October 18, 2026

Meloni reclama una condena de la violencia

La primera ministra italiana condenó los ataques contra las fuerzas de seguridad y expresó su apoyo a los agentes que participaron en los dispositivos policiales.

"Una vez más, las mujeres y los hombres de las fuerzas del orden han tenido que enfrentarse a la violencia de delincuentes que, incluso a través de grupos organizados, aprovechan las manifestaciones para buscar el enfrentamiento y sembrar el caos", afirmó en un mensaje publicado en redes sociales.

Ancora una volta, le donne e gli uomini delle Forze dell'Ordine hanno dovuto affrontare la violenza di delinquenti che, anche attraverso gruppi organizzati, sfruttano le manifestazioni per cercare lo scontro e seminare il caos. A tutti loro va la mia piena solidarietà e un… pic.twitter.com/qI3egaZuUj — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 18, 2026

Meloni agradeció la actuación policial y defendió que los ciudadanos puedan disfrutar de sus ciudades sin temor a sufrir actos vandálicos. También reclamó a los partidos de la oposición una condena explícita de los disturbios. La primera ministra resumió su postura con una distinción entre el derecho de protesta y los ataques contra el espacio público: "Manifestarse es un derecho", pero "poner a hierro y fuego nuestras ciudades no lo es".