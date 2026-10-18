Leo Messi, el preciado botín de los vándalos en los disturbios de Francia

Los disturbios que sacuden Francia han dejado una imagen insólita que ha dado la vuelta al mundo: varias piezas de coleccionista de Leo Messi han acabado en manos de un grupo de asaltantes que saqueó un establecimiento deportivo en el centro de París. Entre los objetos sustraídos figuran una camiseta del Barcelona firmada por el astro argentino y un brazalete de capitán que también llevaba su autógrafo, dos artículos cuyo valor podría alcanzar varios miles de euros en el mercado especializado.

Las imágenes difundidas en redes sociales, entre ellas las compartidas por el diario argentino Olé, muestran a varios individuos encapuchados que acceden al establecimiento y se dirigen a la zona donde se exhibían las piezas históricas del futbolista. Tras hacerse con los objetos, los asaltantes los muestran ante las cámaras como si fueran trofeos, e incluso posan con los marcos que contienen las prendas.

El robo se ha convertido en uno de los episodios más comentados de los saqueos registrados durante las protestas que han derivado en graves altercados en distintas ciudades francesas. La presencia de artículos vinculados a una de las mayores leyendas de la historia del fútbol ha multiplicado la repercusión de las imágenes en internet.

Camisetas históricas y objetos exclusivos de Messi

Entre las piezas sustraídas destaca una camiseta del FC Barcelona correspondiente a la temporada 2020-2021, la última de Messi en el conjunto azulgrana. La prenda está firmada por el argentino, enmarcada y acompañada de documentación que acredita su autenticidad.

El segundo objeto que aparece en las imágenes es un brazalete de capitán utilizado durante la temporada 2019-2020, también relacionado con el futbolista y acompañado de una fotografía suya. Ambos artículos forman parte de una colección de recuerdos deportivos cuyo valor va más allá del precio habitual de una camiseta comercial.

❌🇫🇷 PROTESTAS EN FRANCIA: SE ROBARON UNA COLECCIÓN DE CAMISETAS DE MESSI 🔟 ▶ Durante las fuertes manifestaciones en Francia, se produjeron saqueos en tiendas y oficinas, uno de los botines que se llevaron fue una colección de camisetas encuadradas de Leo Messi pic.twitter.com/Kubp2yYtDg — Diario Olé (@DiarioOle) October 18, 2026

Según las informaciones difundidas sobre el asalto, la colección sustraída incluiría también prendas de otras etapas de la carrera del delantero, entre ellas su paso por el Paris Saint-Germain (PSG) y sus apariciones con la selección argentina.

La autenticidad es uno de los factores que explica el elevado valor de este tipo de objetos. Las camisetas utilizadas o firmadas por figuras de primer nivel, especialmente cuando cuentan con certificados que acreditan su procedencia, pueden alcanzar cifras de varios miles de euros en subastas y mercados especializados. En el caso de Messi, su trayectoria, sus títulos y su enorme popularidad internacional convierten estos recuerdos en piezas especialmente cotizadas.

Un saqueo en medio de la escalada de violencia

El robo se produce en un contexto de creciente tensión en Francia, donde las manifestaciones y los enfrentamientos han desembocado en actos de vandalismo, asaltos a comercios y daños en edificios e infraestructuras. Los disturbios han obligado a las autoridades a desplegar importantes dispositivos policiales para contener los incidentes y garantizar la seguridad.

En París, numerosos establecimientos han sufrido daños y saqueos durante las jornadas de protestas. Entre los artículos sustraídos en distintos comercios se encuentran productos de lujo, como relojes, bolsos y prendas de elevado precio. Sin embargo, el asalto al establecimiento que guardaba los recuerdos de Messi ha adquirido una dimensión particular por el carácter exclusivo de las piezas.

Las autoridades francesas afrontan el reto de identificar a los responsables de los saqueos y recuperar los objetos robados. En el caso de los artículos del futbolista, su singularidad y la difusión de las imágenes podrían facilitar su reconocimiento si aparecen en plataformas de compraventa o en otros canales de reventa.

De Barcelona a París: el legado de una leyenda

La relevancia del botín está estrechamente ligada a la trayectoria de Messi. El argentino pasó la mayor parte de su carrera en el Barcelona, donde se convirtió en una de las grandes figuras de la historia del club antes de abandonar la entidad en 2021.

Posteriormente, jugó dos temporadas en el PSG, entre 2021 y 2023, antes de incorporarse al Inter Miami, equipo con el que continuó su carrera en Estados Unidos. A lo largo de esos años, sus camisetas se han convertido en objetos muy apreciados por coleccionistas y aficionados de todo el mundo.

Las prendas firmadas y los recuerdos vinculados a partidos concretos tienen un valor especial, sobre todo cuando su autenticidad está documentada. Por eso, la sustracción de estos artículos no representa únicamente un perjuicio económico para el establecimiento, sino también la pérdida de piezas difíciles de reemplazar.

Mientras Francia intenta contener los efectos de los disturbios, las imágenes de los encapuchados exhibiendo las camisetas de Messi han situado al futbolista argentino en el centro de una historia alejada de los terrenos de juego. Esta vez, su nombre no protagoniza una celebración deportiva, sino un saqueo que ha convertido algunos de sus recuerdos más exclusivos en el inesperado botín de los vándalos.