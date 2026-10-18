Francia, fuera de control: saqueos, incendios y una batalla política por la violencia en las calles

Francia ha vivido una jornada de protestas marcada por los saqueos, los ataques a edificios públicos y los enfrentamientos con la Policía. Las movilizaciones del sábado reunieron a 550.000 personas, según el Ministerio del Interior, y a más de 800.000, de acuerdo con la Confederación General del Trabajo (CGT). Aunque las manifestaciones respondían a reivindicaciones sobre el coste de la vida, la educación pública y la violencia policial, en varias ciudades se produjeron incidentes que han abierto una disputa política sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y la responsabilidad de los disturbios.

El episodio más grave se registró en Limoges, donde un ataque incendiario provocó el derrumbe de la torre con campanario del Ayuntamiento, un edificio histórico del siglo XVII. En París, Marsella y Lyon también hubo saqueos, daños en inmuebles y enfrentamientos. Las autoridades han anunciado que perseguirán a los responsables, mientras los alcaldes de las principales ciudades reclaman explicaciones al Gobierno por el dispositivo policial.

Un ayuntamiento histórico destruido por el fuego

El ataque contra el Ayuntamiento de Limoges fue uno de los incidentes más graves de la jornada. Un grupo de encapuchados incendió el edificio y la torre con campanario acabó derrumbándose. El alcalde, Guillaume Guérin, denunció la destrucción de parte del patrimonio de la ciudad y atribuyó el ataque al odio hacia las instituciones, la Policía y los cargos electos.

Guérin sostuvo que los responsables no eran delincuentes comunes y describió una actuación metódica y organizada. Los bomberos lograron rescatar la bandera francesa antes del derrumbe.

Los disturbios también alcanzaron otros edificios públicos. En Marsella se produjo un asalto al Ayuntamiento, y también se registraron saqueos en comercios del centro de la ciudad, incluidos establecimientos de ropa, joyería, alimentación y artículos de lujo.

Marseille : plusieurs dizaines de manifestants ont pénétré brièvement samedi dans le hall de la mairie, sur le vieux port, après avoir enfoncé la porte en criant "c'est la Révolution, on prend la Bastille". Ils ont été dispersés par des forces de l'ordre ⤵️ pic.twitter.com/QMtEYxYZTK — Agence France-Presse (@afpfr) October 17, 2026

El alcalde de Marsella, Benoît Payan, anunció que este lunes recibirá al ministro del Interior, Laurent Núñez. Payan quiere conocer las órdenes que recibieron los agentes y qué ocurrió durante los ataques a comercios y edificios públicos. Aseguró que había advertido de que la situación podía degenerar y reclamó recursos para evitar que se repita.

⚠️🔴 À REGARDER JUSQU'À LA FIN JE NE PEUX PAS DÉCRIRE CE QUE JE VIENS DE VIVRE À MARSEILLE.#17octobre pic.twitter.com/F8bLimtd7y — confrontation française (@confrontfr) October 17, 2026

En Lyon, varios encapuchados atacaron la oficina de turismo de la plaza Bellecour, rompieron sus cristales y provocaron un incendio mientras que en Lille un grupo ajeno a la manifestación irrumpió en la sede municipal, igualmente se registraron incendios y saqueos en diferentes puntos de la ciudad.

🇫🇷 | URGENTE: Manifestantes incendian el McDonald's ubicado en la Grand'Place de Lille. pic.twitter.com/SemsUlItBv — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 17, 2026

🇫🇷 | Un incendio en la tienda de cartas coleccionables Le Coin des Barons, en Lille, Francia, dejó cientos de cartas Pokémon esparcidas por varios metros de las calles cercanas.

pic.twitter.com/vj6oWDpKz2 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 17, 2026

París denuncia una violencia inédita

En la capital, la manifestación comenzó en la plaza de la República, donde hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes antes del inicio de la marcha. Los agentes llegaron a utilizar un cañón de agua y la convocatoria partió con retraso respecto al horario previsto.

La marcha principal terminó en la plaza de Clichy, con unos 110.000 asistentes según el balance oficial. Sin embargo, en otros puntos de París se produjeron disturbios, incendios y lanzamientos de gases lacrimógenos por parte de la Policía contra concentraciones no autorizadas. En el distrito X, un grupo intentó entrar en el Ayuntamiento e incluso por la tarde intentaron llegar al Palacio del Elíseo.

🇫🇷 | Imágenes de los saqueos a las tiendas en París, Francia, durante las masivas y violentas manifestaciones de este sábado. pic.twitter.com/wH6LU7DKsb — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 17, 2026

La adjunta del Ayuntamiento de París, Lamia El Aaraje, también denunció este domingo un nivel de violencia que, según afirmó, no había visto antes en la ciudad.

Caos total en las calles de París: pic.twitter.com/UG2p8qZKB6 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 17, 2026

Lamia El Aaraje criticó la falta de medios policiales y aseguró que numerosos comerciantes exigen explicaciones por los saqueos. En la capital francesa, la Fiscalía informó de 195 detenidos durante la tarde, entre ellos trece menores.

Charge de la police avec matraques et gaz lacrymogène dans le secteur Opéra à Paris pour mettre fin à un cortège de plusieurs centaines de personnes.#17octobre #Paris pic.twitter.com/ARckFW9Mlv — Luc Auffret (@LucAuffret) October 17, 2026

Lyon: 160 detenidos y polémica por el despliegue policial

En Lyon fueron detenidas 160 personas, según el prefecto del departamento, Étienne Guyot. El representante del Estado defendió el dispositivo de seguridad y aseguró que las fuerzas del orden priorizaron proteger vidas frente a la defensa de los comercios.

Guyot afirmó que la Policía estuvo desplegada en la medida de lo posible, aunque reconoció que no podía haber un agente en cada establecimiento. El alcalde de Lyon, el ecologista Grégory Doucet, agradeció la actuación de la Policía Nacional y la Gendarmería y destacó que su principal temor era que hubiera heridos graves.

🇫🇷 Reducen la Oficina de Turismo de Lyon, en Francia, a puras cenizas, en donde el pueblo francés expresa su descontento por unas políticas que ponen por delante al turista del ciudadano local. pic.twitter.com/0qKaOCutUZ — Ma Wukong 马悟空 (@Ma_WuKong) October 17, 2026

Doucet evitó pronunciarse sobre si el dispositivo había contado con efectivos suficientes y consideró que esa cuestión corresponde al prefecto. Sin embargo, respaldó la petición de una reunión con el primer ministro, Sébastien Lecornu, junto a los alcaldes de París y Marsella, para abordar las necesidades de seguridad.

🚨🇫🇷🧱 FLASH SÉQUENCE TOTALEMENT INSOLITE À LYON ! 😳 Des manifestants ont MONTÉ UN MUR EN BRIQUES en pleine rue, à proximité de l'Hôtel de Ville de Lyon. Certains assurent qu'ils comptent RESTER TOUTE LA NUIT ! (Le Progrès / @hugo__frances) pic.twitter.com/JDf6vzRXMw — Impact (@ImpactMediaFR) October 17, 2026

Las fuerzas del orden francesas han detenido por el momento a 1.800 personas por su participación en actos de violencia durante la jornada de protestas sociales organizada en Francia y más de 500 agentes han resultado heridos.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, que ha pedido que las fiscalías soliciten el encarcelamiento provisional para las personas arrestadas, va a presidir esta tarde a partir de las 19:00 horas una célula interministerial de crisis dedicada a las consecuencias de los desbordamientos de las protestas.

Where are you, President @EmmanuelMacron? Today in France, partial list:

Paris: shops looted, cars set on fire, heavy clashes with tear gas and water cannon around Place de la République, streets "methodically ravaged."

Marseille: 7,000 rioters, town hall stormed, mass looting… pic.twitter.com/brpi9MgL7v — Hillel Neuer (@HillelNeuer) October 17, 2026

Macron promete castigos y Lecornu señala a la violencia política

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió de que quienes hubieran atacado edificios públicos, dañado comercios o participado en saqueos serían perseguidos y castigados. También expresó su apoyo a las fuerzas del orden y defendió el derecho a manifestarse pacíficamente.

Aucune place pour la violence dans notre République. Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu'à nos mairies, seront poursuivis et punis. Aux forces de l'ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation. Nous ferons tous… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2026

El primer ministro, Sébastien Lecornu, afirmó que el Gobierno no se dejará intimidar y vinculó los disturbios con la proximidad de las elecciones presidenciales de 2027. A su juicio, nadie debe imponer su agenda política mediante la violencia.

Lecornu también respondió a las acusaciones de Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa (LFI), que responsabilizó al mando policial de lo ocurrido en París. El dirigente de la izquierda radical sostuvo que la actuación de los responsables de seguridad había abierto la puerta al caos, pero pidió a sus simpatizantes que no participaran en saqueos ni actos vandálicos.

En un mensaje posterior, Mélenchon acusó al primer ministro de culpar a LFI y responsabilizó al Gobierno de haber preparado el caos por incompetencia o por una estrategia política destinada, según su interpretación, a promover una reacción favorable al orden público y desviar la atención de las finanzas públicas.

À minuit, tout ce que Lecornu trouve à dire c'est « c'est la faute à LFI ». Quel lamentable politicien. Il est le responsable du chaos qu'il a méthodiquement préparé par incompétence ou par stratégie du pire pour susciter un parti de l'ordre qui fasse oublier son échec dans les… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 17, 2026

Lecornu replicó que responsabilizar a la Policía de la violencia suponía una inversión de las responsabilidades y reprochó a Mélenchon que ofreciera excusas a los autores de los saqueos.

Faire porter aux chefs de la police la responsabilité des violences, c'est une inversion dangereuse et cynique des responsabilités. Vous appelez celles et ceux qui partagent votre combat à ne pas participer aux pillages. Commencez donc par désigner clairement les responsables,… https://t.co/v6oSiH4oBR — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 17, 2026

Le Pen acusa a la izquierda radical

La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, también arremetió contra Mélenchon. Sostuvo que las reivindicaciones sociales habían sido secuestradas por la extrema izquierda y acusó a sus dirigentes de legitimar la violencia y contribuir al desorden.

Piller, saccager, détruire, attaquer les forces de l'ordre : les émeutiers ont de nouveau pourri les manifestations du 17 octobre pour la défense du pouvoir d'achat. Les revendications sociales légitimes ont une nouvelle fois été prises en otage par l'extrême gauche et les… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 17, 2026

Le Pen defendió que las demandas sociales deben centrarse en el poder adquisitivo, la reducción de los impuestos sobre los combustibles y los salarios. Éric Ciotti, aliado de Agrupación Nacional, condenó lo que calificó de "fascismo rojo" en las calles.

Las movilizaciones habían comenzado con demandas relacionadas con los recursos de la educación pública, la falta de profesores e instalaciones adecuadas y el encarecimiento de la vida. A los estudiantes se sumaron los chalecos amarillos, activistas climáticos, agricultores y sindicatos.