Francia, fuera de control: saqueos, incendios y una batalla política por la violencia en las calles

Francia ha vivido una jornada de protestas marcada por los saqueos, los ataques a edificios públicos y los enfrentamientos con la Policía. Las movilizaciones del sábado reunieron a 550.000 personas, según el Ministerio del Interior, y a más de 800.000, de acuerdo con la Confederación General del Trabajo (CGT). Aunque las manifestaciones respondían a reivindicaciones sobre el coste de la vida, la educación pública y la violencia policial, en varias ciudades se produjeron incidentes que han abierto una disputa política sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y la responsabilidad de los disturbios.
El episodio más grave se registró en Limoges, donde un ataque incendiario provocó el derrumbe de la torre con campanario del Ayuntamiento, un edificio histórico del siglo XVII. En París, Marsella y Lyon también hubo saqueos, daños en inmuebles y enfrentamientos. Las autoridades han anunciado que perseguirán a los responsables, mientras los alcaldes de las principales ciudades reclaman explicaciones al Gobierno por el dispositivo policial.
Un ayuntamiento histórico destruido por el fuego
El ataque contra el Ayuntamiento de Limoges fue uno de los incidentes más graves de la jornada. Un grupo de encapuchados incendió el edificio y la torre con campanario acabó derrumbándose. El alcalde, Guillaume Guérin, denunció la destrucción de parte del patrimonio de la ciudad y atribuyó el ataque al odio hacia las instituciones, la Policía y los cargos electos.
Guérin sostuvo que los responsables no eran delincuentes comunes y describió una actuación metódica y organizada. Los bomberos lograron rescatar la bandera francesa antes del derrumbe.
Los disturbios también alcanzaron otros edificios públicos. En Marsella se produjo un asalto al Ayuntamiento, y también se registraron saqueos en comercios del centro de la ciudad, incluidos establecimientos de ropa, joyería, alimentación y artículos de lujo.
El alcalde de Marsella, Benoît Payan, anunció que este lunes recibirá al ministro del Interior, Laurent Núñez. Payan quiere conocer las órdenes que recibieron los agentes y qué ocurrió durante los ataques a comercios y edificios públicos. Aseguró que había advertido de que la situación podía degenerar y reclamó recursos para evitar que se repita.
En Lyon, varios encapuchados atacaron la oficina de turismo de la plaza Bellecour, rompieron sus cristales y provocaron un incendio mientras que en Lille un grupo ajeno a la manifestación irrumpió en la sede municipal, igualmente se registraron incendios y saqueos en diferentes puntos de la ciudad.
París denuncia una violencia inédita
En la capital, la manifestación comenzó en la plaza de la República, donde hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes antes del inicio de la marcha. Los agentes llegaron a utilizar un cañón de agua y la convocatoria partió con retraso respecto al horario previsto.
La marcha principal terminó en la plaza de Clichy, con unos 110.000 asistentes según el balance oficial. Sin embargo, en otros puntos de París se produjeron disturbios, incendios y lanzamientos de gases lacrimógenos por parte de la Policía contra concentraciones no autorizadas. En el distrito X, un grupo intentó entrar en el Ayuntamiento e incluso por la tarde intentaron llegar al Palacio del Elíseo.
La adjunta del Ayuntamiento de París, Lamia El Aaraje, también denunció este domingo un nivel de violencia que, según afirmó, no había visto antes en la ciudad.
Lamia El Aaraje criticó la falta de medios policiales y aseguró que numerosos comerciantes exigen explicaciones por los saqueos. En la capital francesa, la Fiscalía informó de 195 detenidos durante la tarde, entre ellos trece menores.
Lyon: 160 detenidos y polémica por el despliegue policial
En Lyon fueron detenidas 160 personas, según el prefecto del departamento, Étienne Guyot. El representante del Estado defendió el dispositivo de seguridad y aseguró que las fuerzas del orden priorizaron proteger vidas frente a la defensa de los comercios.
Guyot afirmó que la Policía estuvo desplegada en la medida de lo posible, aunque reconoció que no podía haber un agente en cada establecimiento. El alcalde de Lyon, el ecologista Grégory Doucet, agradeció la actuación de la Policía Nacional y la Gendarmería y destacó que su principal temor era que hubiera heridos graves.
Doucet evitó pronunciarse sobre si el dispositivo había contado con efectivos suficientes y consideró que esa cuestión corresponde al prefecto. Sin embargo, respaldó la petición de una reunión con el primer ministro, Sébastien Lecornu, junto a los alcaldes de París y Marsella, para abordar las necesidades de seguridad.
Las fuerzas del orden francesas han detenido por el momento a 1.800 personas por su participación en actos de violencia durante la jornada de protestas sociales organizada en Francia y más de 500 agentes han resultado heridos.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, que ha pedido que las fiscalías soliciten el encarcelamiento provisional para las personas arrestadas, va a presidir esta tarde a partir de las 19:00 horas una célula interministerial de crisis dedicada a las consecuencias de los desbordamientos de las protestas.
Macron promete castigos y Lecornu señala a la violencia política
El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió de que quienes hubieran atacado edificios públicos, dañado comercios o participado en saqueos serían perseguidos y castigados. También expresó su apoyo a las fuerzas del orden y defendió el derecho a manifestarse pacíficamente.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, afirmó que el Gobierno no se dejará intimidar y vinculó los disturbios con la proximidad de las elecciones presidenciales de 2027. A su juicio, nadie debe imponer su agenda política mediante la violencia.
Lecornu también respondió a las acusaciones de Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa (LFI), que responsabilizó al mando policial de lo ocurrido en París. El dirigente de la izquierda radical sostuvo que la actuación de los responsables de seguridad había abierto la puerta al caos, pero pidió a sus simpatizantes que no participaran en saqueos ni actos vandálicos.
En un mensaje posterior, Mélenchon acusó al primer ministro de culpar a LFI y responsabilizó al Gobierno de haber preparado el caos por incompetencia o por una estrategia política destinada, según su interpretación, a promover una reacción favorable al orden público y desviar la atención de las finanzas públicas.
Lecornu replicó que responsabilizar a la Policía de la violencia suponía una inversión de las responsabilidades y reprochó a Mélenchon que ofreciera excusas a los autores de los saqueos.
Le Pen acusa a la izquierda radical
La líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, también arremetió contra Mélenchon. Sostuvo que las reivindicaciones sociales habían sido secuestradas por la extrema izquierda y acusó a sus dirigentes de legitimar la violencia y contribuir al desorden.
Le Pen defendió que las demandas sociales deben centrarse en el poder adquisitivo, la reducción de los impuestos sobre los combustibles y los salarios. Éric Ciotti, aliado de Agrupación Nacional, condenó lo que calificó de "fascismo rojo" en las calles.
Las movilizaciones habían comenzado con demandas relacionadas con los recursos de la educación pública, la falta de profesores e instalaciones adecuadas y el encarecimiento de la vida. A los estudiantes se sumaron los chalecos amarillos, activistas climáticos, agricultores y sindicatos.