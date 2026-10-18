El dilema existencial de Francia

Francia se enfrenta a un dilema que la aristocracia republicana prefiere eludir: o abandona el euro o procede a mutilar de modo drástico su Estado del bienestar. Existe una tercera posibilidad: avanzar de la unión monetaria a la unión fiscal. Pero como Alemania nunca estará por la labor, hay que limitarse a las anteriores. Porque el problema no consiste en que sus gobiernos hayan gastado mucho, sino en que Francia comparte moneda con otra economía, la alemana, cuya productividad resulta ser superior. Antes del euro, esa diferencia podía corregirse, en parte, mediante una depreciación del franco. Después, ya no.

Alemania disfruta, además, de un euro más barato de lo que habría sido el marco, mientras Francia soporta una divisa demasiado fuerte para su industria. Y las consecuencias son de manual: pérdida de competitividad, debilitamiento industrial y dificultades crecientes para financiar un sistema de protección social muy costoso. No existe relación automática entre déficit comercial y déficit público, pero tampoco puede pretenderse que la recaudación tributaria resulte inmune al deterioro productivo. Aquí aparece el dilema. Recuperar una moneda propia permitiría a Francia utilizar de nuevo el tipo de cambio para defender su industria, si bien entrañaría riesgos altísimos. Y permanecer en el euro significa soportar una presión constante para recuperar competitividad mediante la erosión salarial y la reducción del gasto público. El ajuste que antes podía realizarse mediante la moneda recae ahora sobre los asalariados y los servicios públicos en exclusiva.

La receta del establishment es la de siempre: austeridad, reformas laborales y reducción del gasto estatal. Lo que nadie explica, sin embargo, es por qué los franceses deberían sacrificar su modelo social para conservar una moneda que contribuye a debilitar su propia economía. Francia no podrá conservar su actual Estado del bienestar mientras permanezca sometida a las reglas del euro. He ahí, por cierto, el origen último de su incendio político. Sus élites les prometieron, y a la vez, una moneda alemana y un Estado del bienestar francés. Pero ya dijo el Gallo que lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible.