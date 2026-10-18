La deriva antisemita de Irlanda

Hay momentos en los que una sociedad debería detenerse y preguntarse hasta dónde está dispuesta a llegar. Lo ocurrido esta semana en Dublín debería ser uno. El Herbert Park Hotel canceló, según denunció Maurice Cohen, presidente del Jewish Representative Council of Ireland, una reserva de más de 70 habitaciones para los participantes de una conferencia internacional contra el antisemitismo. Cohen explicó que, al conocer el propósito del encuentro, la dirección del hotel preguntó si había alguna relación con las Fuerzas de Defensa de Israel y, posteriormente, comunicó que la reserva no podía mantenerse. El hotel no ha ofrecido su versión de los hechos.

Quizá el hotel temía protestas. Quizá quería evitar polémicas. Quizá hubo otro motivo. Pero incluso en la interpretación más benévola, el episodio es muy incómodo. Porque el resultado es el mismo: una conferencia para combatir el antisemitismo se convierte en algo de lo que es mejor mantenerse alejado.

Y esto ocurre en un país con historia judía, no en una sociedad que pueda alegar desconocimiento. Irlanda tiene una comunidad judía pequeña, pero con una presencia histórica. Y precisamente por eso su relación con el antisemitismo merece ser examinada con honestidad.

En 1904, el sacerdote John Creagh desencadenó el llamado boicot de Limerick, una campaña que derivó en acoso y obligó a buena parte de la comunidad judía de la ciudad a marcharse. Décadas después, mientras Europa veía crecer el nazismo, Irlanda cerró en gran medida sus puertas a los judíos que huían. Ya en 1933, el rabino jefe Isaac Herzog y Robert Briscoe habían intentado conseguir que Irlanda permitiera la entrada de refugiados judíos. La respuesta fue, en buena medida, negativa. Después llegó el Holocausto.

En 1946, después de la Shoá, se propuso permitir que cien niños judíos supervivientes de los campos de concentración fueran acogidos en Irlanda. El Ministerio de Justicia inicialmente se opuso. Un memorándum oficial llegó a expresar el temor de que un aumento sustancial de la población judía pudiera generar "un problema antisemita". Finalmente, los niños fueron admitidos, aunque bajo la condición de que su estancia fuera temporal.

Esto no convierte a Irlanda en un país nazi ni permite equiparar su trayectoria con la de los que perpetraron el Holocausto. Pero sí debería impedir cualquier complacencia. Porque la historia nos enseña que el antisemitismo no aparece de repente. Se normaliza. Se racionaliza. Se convierte en algo que otros prefieren no confrontar. Y hoy vemos señales preocupantes.

Hace poco el Ayuntamiento de Dublín planteó retirar el nombre de Herzog Park, dedicado desde 1995 a Chaim Herzog –padre del actual presidente de Israel, Isaac Herzog–, nacido en Belfast y criado en Dublín, que fue presidente de Israel y cuyo padre había sido rabino jefe de Irlanda. La propuesta provocó una fuerte reacción de la comunidad judía y del propio Gobierno. El Taoiseach –jefe del Ejecutivo– Micheál Martin la calificó de "negación de nuestra historia" y dijo que sería percibida como antisemita. Finalmente no llegó a votarse porque el procedimiento legal no estaba correctamente habilitado. Pero el episodio dejó algo más importante que una disputa administrativa: la voluntad de borrar de un espacio público el nombre de una figura profundamente vinculada a la historia irlandesa y judía.

Hace apenas unas semanas, el fútbol volvió a mostrar hasta qué punto se ha deteriorado el ambiente. La selección irlandesa llegó a enfrentarse a Israel en la Nations League después de que algunos jugadores y el propio seleccionador expresaran públicamente su incomodidad con disputar el encuentro. El entrenador Heimir Hallgrímsson llegó a afirmar que "no jugamos con el genocidio, jugamos contra el genocidio". El partido terminó celebrándose, pero estuvo precedido por una controversia extraordinaria y por una atmósfera de hostilidad. Hubo además insultos contra jugadores israelíes.

Y aquí aparece una comparación histórica que Irlanda debería plantearse. En 1936 su selección jugó contra la alemana en Dublín. Irlanda ganó 5-2. El equipo alemán llegó a Dublín con esvásticas en su avión y sus jugadores realizaron el saludo nazi durante los himnos. Parte del público incluso imitó el saludo.

Ochenta años después, el contraste resulta difícil de ignorar: mientras la Alemania nazi exhibía abiertamente su antisemitismo, Irlanda jugaba contra ella; hoy, en una Europa que conoce las consecuencias de aquel odio, la selección irlandesa convierte un partido contra Israel en un conflicto político y moral. Y mientras, los incidentes antisemitas aumentan dentro del país. ¿En qué momento se perdió la capacidad de reconocer dónde está el límite?

Según el Jewish Representative Council of Ireland, la pequeña comunidad judía del país registró 143 incidentes antisemitas entre julio de 2025 y enero de 2026. Ese debería ser el dato que ocupara el centro del debate. No se trata de Israel, Netanyahu u Oriente Medio, se trata de Irlanda.

De qué significa que un hotel pueda considerar controvertida una conferencia contra el antisemitismo; de qué significa discutir si el nombre de una figura judía histórica debe desaparecer de un parque de Dublín; de qué significa que jugadores de una selección nacional sean insultados en un contexto de hostilidad política que se dirige contra un Estado, pero que cada vez corre más el riesgo de contaminar la percepción de los judíos.

Una sociedad puede criticar a Israel, defender a los palestinos o adoptar posiciones diplomáticas contundentes. Lo que no puede hacer es convertir a los judíos europeos en los responsables de un conflicto que no es suyo, ni hacer de la hostilidad hacia Israel una coartada para normalizar el antisemitismo.

Porque ahí comienza la pérdida de la brújula moral. Y la historia ya nos ha enseñado demasiadas veces lo que ocurre cuando una sociedad decide que el problema no es el odio, sino simplemente quién es el objeto conveniente de él. Irlanda debería saberlo mejor que nadie.