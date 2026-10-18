Macron anuncia la "prohibición de concentraciones" y todas "las medidas necesarias" para acabar con la violencia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha dirigido este domingo a la nación con un mensaje solemne de condena a los graves disturbios registrados el sábado en numerosas ciudades del país. En una declaración televisada, el jefe del Estado ha responsabilizado a "extremistas de la extrema izquierda" y a grupos de delincuentes de los saqueos y destrozos, ha respaldado la actuación de las fuerzas de seguridad y ha advertido de que los responsables tendrán que rendir cuentas ante la Justicia.

"Me dirijo a ustedes esta noche en un momento de extrema gravedad", ha comenzado Macron, que ha descrito una jornada de violencia en la que fueron atacados edificios públicos, incendiadas instalaciones municipales y saqueados cientos de comercios. "Quienes han destruido deben pagar, quienes intentaron derrocar la República rendirán cuentas", ha sentenciado.

El presidente ha reconocido que las autoridades subestimaron la magnitud de los disturbios y ha anunciado que ha pedido al Gobierno que extraiga todas las lecciones necesarias sobre la recopilación de información y la anticipación policial. Además, ha reclamado "total transparencia" sobre la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas.

Horas antes del anuncio de Macron y lo que seguramente explique su comunicado, Marine Le Pen ya se había adelantado al presidente francés publicando un vídeo de más de ocho minutos, acompañado de un mensaje de fuerte carga institucional y con una puesta en escena bastante presidencial. "Ayer vieron nuestras ciudades, nuestras calles, nuestro país, maltratados, vejados y saqueados. Vivimos una profunda crisis de confianza y de autoridad que cierne una amenaza sobre la democracia. Esta realidad debe ponernos en alerta: nuestro país se encuentra atrapado —o, mejor dicho, tomado como rehén— entre la violencia y la impotencia", añadía.

Vous avez vu hier nos villes, nos rues, notre pays, malmenés, maltraités, mis à sac. Nous vivons une crise profonde de confiance, d'autorité qui fait peser une menace sur la démocratie. Le constat doit nous alerter : notre pays est pris en étau, voire en otage, entre la violence… pic.twitter.com/Ar1nDCfozl — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 18, 2026

"Nada explica ni justifica" la violencia

Macron ha condenado con dureza los incidentes del sábado, que se produjeron durante las movilizaciones contra el encarecimiento de la vida y que acabaron degenerando en episodios de violencia en París, Marsella, Lyon, Burdeos, Limoges y otras localidades francesas.

"Extremistas de un grupo de ultraizquierda, junto con numerosos delincuentes, saquearon tiendas y destruyeron edificios públicos", ha denunciado el presidente, que ha citado expresamente el ataque contra el ayuntamiento de Limoges. "¿Por qué incendiar el ayuntamiento de Limoges? ¿Cómo pudieron llegar a esto? Nada lo explica, nada lo justifica. Todos sentimos rabia y vergüenza", ha afirmado.

El mandatario ha expresado asimismo su apoyo a los agentes que tuvieron que hacer frente a los disturbios y ha destacado que, "pese a su profesionalidad", las fuerzas del orden sufrieron una violencia que ha calificado de inédita en numerosas ciudades.

Sin embargo, también ha admitido que los servicios de información policial no anticiparon adecuadamente la dimensión de los incidentes. Por ello, ha encargado al Ejecutivo que revise los mecanismos de inteligencia y prevención para evitar que se repita una situación semejante.

Las investigaciones sobre los actos violentos deberán desarrollarse, según ha exigido, con la máxima firmeza. Macron ha insistido en que los saqueadores tendrán que responder por sus actos y devolver lo sustraído, mientras que quienes atacaron edificios públicos deberán asumir las consecuencias penales correspondientes.

Los prefectos podrán prohibir concentraciones

Una de las principales medidas anunciadas por Macron es el refuerzo de las actuaciones preventivas ante posibles nuevos disturbios. El presidente ha emplazado a los prefectos regionales a adoptar todas las medidas necesarias para proteger las ciudades, los edificios públicos y los negocios, incluida la prohibición de determinadas concentraciones cuando las circunstancias lo requieran.

"Los prefectos tomarán decisiones conjuntamente con los alcaldes para proteger nuestras ciudades, nuestros edificios públicos y nuestros negocios", ha explicado Macron, que ha reclamado una respuesta firme frente a cualquier intento de prolongar los disturbios.

El presidente también ha pedido a los partidos políticos y a los sindicatos que condenen "sin ambigüedad" todas las formas de violencia. "El país necesita orden, no escalada", ha subrayado, al tiempo que ha defendido que el debate político debe desarrollarse por cauces democráticos y no mediante enfrentamientos en las calles.

En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de las formaciones políticas en vísperas de las elecciones presidenciales previstas para dentro de seis meses. La disposición del Gobierno a escuchar las reivindicaciones sociales, ha advertido, no debe interpretarse como una señal de debilidad frente a los responsables de los actos violentos.

Macron reconoce el malestar por el coste de la vida

Pese a la contundencia de su mensaje, el presidente ha querido diferenciar las reivindicaciones legítimas de los ciudadanos de las actuaciones de los saqueadores y los alborotadores.

Macron ha reconocido que una parte de los manifestantes protesta por el elevado coste de la vida, en particular por el precio de los combustibles, y ha defendido que esas preocupaciones deben abordarse políticamente. "Nunca debemos mezclar la protesta pacífica con saqueadores y alborotadores", ha señalado.

Para responder a ese malestar, ha anunciado que parlamentarios y autoridades locales comenzarán esta semana a trabajar en propuestas concretas dirigidas a los jóvenes. "No podemos pedir a nuestra juventud que crea en su futuro sin sentarnos a la mesa", ha afirmado.

Las movilizaciones del sábado reunieron, según las estimaciones oficiales, a unas 550.000 personas en toda Francia, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) elevó la participación a más de 800.000 asistentes.

La jornada terminó marcada por ataques contra edificios públicos, saqueos y enfrentamientos con la Policía. Los datos difundidos por el Gobierno francés apuntan a 2.397 detenciones y 997 agentes heridos.

Ante este escenario, Macron ha intentado combinar dos mensajes: mano firme contra quienes participaron en los disturbios y disposición a negociar respuestas al encarecimiento de la vida. Su advertencia, no obstante, ha sido inequívoca: "Los que destruyeron deben pagar. Los que saquearon deben devolver. Los que intentaron derribar la República tendrán que responder".