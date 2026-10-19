Así son las violentas protestas que destrozan las capitales europeas y Javier Bardem agradece

"Más que un mensaje mando gratitud. Mando una sensación de apreciación y gratitud a esos jóvenes que desmontan el mantra que nos quieren hacer creer de que la juventud de ahora es una juventud que no piensa, que está adoctrinada por los peones de los ideales que van en contra de ellos mismos, de sus derechos, de sus necesidades, de su género incluso". De esta forma respondía el actor español Javier Bardem cuando una periodista le preguntaba el pasado sábado —a su llegada al Festival de Cine de Roma— por las protestas que se están registrando en Europa, causando graves destrozos y centenares de heridos.

#VIDEO | Bardem agradece a jóvenes que se manifiestan por sus derechos 🗣️ Javier Bardem envió un mensaje de "gratitud" a los jóvenes que se manifiestan en España, Francia e Italia: "Agradezco a esos jóvenes que desmontan el mantra que algunos quieren hacernos creer: que la… pic.twitter.com/6qJA5TvpR4 — Alma Plus Tv (@almaplustv) October 19, 2026

"Las manifestaciones multitudinarias de estos jóvenes son un ejemplo de la vitalidad y de la esperanza que tenemos que apoyar los más mayores con nuestra presencia, con nuestro agradecimiento y con nuestro aliento", continuaba. "Está pasando en Francia, está pasando en Italia… Hoy había una manifestación importantísima aquí", exclama orgulloso como preludio de la promoción de la película que protagoniza, El ser querido, de la que habló acto seguido. El apoyo del actor a este tipo de protestas no ha sido bien recibido por sindicatos policiales como Jusapol.

Que dice Javier Bardem que se siente orgulloso de aquellos jóvenes que, como los de España, han salido a manifestarse en Italia y Francia. Mucho cuidado con este tipo de mensajes. Bajo la apariencia de apoyo a los jóvenes, pueden acabar alentando a las masas y justificando… — jusapol (@jusapol) October 18, 2026

"Mucho cuidado con este tipo de mensajes", ha advertido la organización. "Bajo la apariencia de apoyo a los jóvenes, pueden acabar alentando a las masas y justificando comportamientos que nada tienen que ver con una manifestación pacífica, sino terrorismo callejero", apuntan desde Jusapol. Cabe recordar que solo en Francia, donde la tensión en las calles se acumula desde hace varias semanas, se cuentan cerca de un millar de agentes de la autoridad heridos durante los enfrentamientos con los participantes en los disturbios que han mantenido en vilo a la ciudadanía en países como París, Limoges o Lyon.

El balance provisional recoge más de 2.300 personas detenidas y daños económicos multimillonarios en unos 2.000 comercios, además de en edificios públicos emblemáticos como el Ayuntamiento de Limoges. Si nos centramos en París, cientos de negocios han tenido que echar el cierre, tras haber sido saqueados o vandalizados. Y eso por no hablar del impacto en el turismo y la vida cultural de la ciudad. Incluso el Museo del Louvre fue bloqueado y obligado a cerrar sus puertas. El presidente del país, Emmanuel Macron, ha acusado a la extrema izquierda de la deriva violenta que han adoptado las manifestaciones.

Disturbios en Italia

Italia se ha contagiado de la violencia que hemos visto en las manifestaciones juveniles de Francia, convocadas con la excusa de protestar contra el alto coste de la vida y la crisis de la vivienda que experimenta el sur de Europa. Este fin de semana ha sufrido disturbios que han causado decenas de heridos y cuantiosos daños materiales.

Alrededor de 200 personas han sido detenidas por las acciones violentas registradas fundamentalmente en la ciudad de Milán. Se han reportado destrozos en numerosos escaparates, mobiliario urbano, cajeros automáticos, vehículos policiales y comercios de lujo de la Galería Víctor Manuel.

También se han registrado incidentes violentos significativos —con quema de objetos y detenciones— en ciudades como Bolonia, Turín, Brescia y Bérgamo. Ante la gravedad de los hechos, la primera ministra Giorgia Meloni convocó una reunión extraordinaria de seguridad y orden público para este lunes.