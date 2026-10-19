Macron rechaza la dimisión de su ministro del Interior tras los disturbios y exige mano firme contra los violentos

Emmanuel Macron no quiere que la crisis de seguridad que atraviesa Francia se convierta también en una crisis de mando. El presidente francés ha rechazado la dimisión del ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentada después de los graves disturbios del sábado en París y otras ciudades del país, y le ha exigido que despliegue cuanto antes nuevos métodos de intervención contra los grupos violentos. La decisión, comunicada este lunes por el Elíseo, pretende garantizar la continuidad de las fuerzas de seguridad en un momento de máxima tensión, pero también obliga al Gobierno a dar explicaciones sobre una respuesta policial cuestionada por sus resultados.

La magnitud de los incidentes ha llevado a las autoridades a activar avisos y medidas de crisis. Según el balance facilitado, se han producido unas 2.400 detenciones y cerca de un millar de miembros de las fuerzas de seguridad han resultado heridos. La violencia ha dejado además destrozos y saqueos en cientos de comercios, mientras que varios alcaldes, entre ellos los de París, Marsella y Limoges, han criticado la actuación policial. En esta última ciudad, el edificio de la Alcaldía fue pasto de las llamas. Los datos dibujan un escenario que exige respuestas concretas y una explicación convincente de por qué no se pudo evitar una escalada de semejante magnitud.

Nuñez reconoció su responsabilidad política al explicar en una entrevista en France Inter que había ofrecido su dimisión a Macron porque, según sus propias palabras, se consideraba responsable de lo que estaba ocurriendo. El presidente, sin embargo, ha optado por mantenerlo en el cargo. El Elíseo justificó el rechazo de la renuncia por la necesidad de conservar una cadena de mando estable en las fuerzas del orden. En plena crisis, el relevo del responsable de Interior podría añadir incertidumbre a una situación que reclama coordinación y decisiones inmediatas.

"Je remets ma démission parce que je suis responsable de tout ce qui se passe" : Laurent Nuñez a déposé sa démission au président de la République qui l'a refusée Le ministre de l'Intérieur est au micro de @Ben_Duhamel dans le 7h50 du 19 octobre 2026 ➡️ https://t.co/MWEMOE13HA pic.twitter.com/lYQMvwmNj3 — France Inter (@franceinter) October 19, 2026

La continuidad del ministro no significa, al menos sobre el papel, un respaldo incondicional a la gestión realizada. Macron ha vuelto a reclamar transparencia sobre los fallos de anticipación y de inteligencia que, según la Presidencia, contribuyeron a los disturbios, los destrozos y los saqueos. El mensaje es inequívoco: mantener al responsable político para asegurar el mando no exime al Gobierno de examinar qué falló ni de corregirlo. La rendición de cuentas debe acompañar a cualquier cambio operativo si se pretende recuperar la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.

El presidente ha pedido a Nuñez que aplique "lo antes posible sobre el terreno nuevos métodos de actuación" contra los responsables de los disturbios. La exigencia llega después de las críticas a la gestión policial de las protestas del 17 de octubre, que derivaron en enfrentamientos y actos vandálicos en distintas ciudades francesas. La prioridad inmediata es impedir que los grupos violentos vuelvan a aprovechar las movilizaciones para atacar establecimientos, edificios públicos y fuerzas de seguridad. La respuesta, según la posición expresada por Macron, debe ser más eficaz sin renunciar a esclarecer los errores que hayan podido producirse.

En su declaración televisada del domingo por la noche, el jefe del Estado condenó los acontecimientos con una expresión contundente: "Esta noche todos sentimos ira y vergüenza". Macron atribuyó los episodios más violentos a grupos de extrema izquierda y delincuentes, y advirtió de que quienes hubieran intentado atacar las instituciones republicanas tendrían que responder ante la Justicia. Al mismo tiempo, pidió distinguir entre los responsables de los actos vandálicos y los ciudadanos que mantienen reivindicaciones legítimas. Esa distinción no resta gravedad a los saqueos ni justifica la violencia, pero sitúa el problema en el terreno de la seguridad y de la responsabilidad individual, sin convertir a todos los manifestantes en responsables de los delitos.

El presidente también anunció que los prefectos podrán prohibir determinadas concentraciones para proteger ciudades, edificios públicos y comercios. Además, reclamó a los partidos políticos que condenen sin ambigüedades los actos violentos y defendió que las demandas ciudadanas deben canalizarse mediante el diálogo y las instituciones democráticas. El primer ministro, Sébastien Lecornu, reunirá a representantes políticos y posteriormente a sindicatos, organizaciones estudiantiles, autoridades locales y parlamentarios para abordar propuestas concretas.

La crisis deja al Ejecutivo francés ante una doble obligación: restablecer el orden público y explicar por qué la previsión policial no estuvo a la altura de los acontecimientos. Rechazar la dimisión de Nuñez garantiza la continuidad del mando, pero no resuelve por sí mismo las deficiencias señaladas por el propio Elíseo. Si Macron quiere que sus advertencias tengan credibilidad, los nuevos métodos de intervención deberán traducirse en resultados y la transparencia prometida tendrá que servir para identificar responsabilidades. La autoridad del Estado no se demuestra únicamente con declaraciones solemnes, sino con la capacidad de proteger a los ciudadanos, impedir los saqueos y garantizar que la violencia no sustituya a la convivencia democrática.