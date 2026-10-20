Desalojan las acampadas por la crisis de la vivienda en Portugal con varios detenidos en Lisboa

La policía portuguesa ha intervenido este martes de madrugada para poner fin a las acampadas de protesta contra la crisis de la vivienda que permanecían instaladas en el centro de Lisboa y Oporto. La operación se ha saldado con varias detenciones en la capital, donde los agentes han recurrido a la fuerza para desalojar a los manifestantes que se negaban a abandonar la concentración.

Según informa EFE, citando a medios locales, la Policía de Seguridad Pública (PSP) ha iniciado el operativo alrededor de las 06:00, hora portuguesa, las 07:00 en la España peninsular, después de exigir a los participantes que retiraran las tiendas de campaña y abandonaran los espacios públicos que ocupaban.

La intervención ha tenido consecuencias diferentes en ambas ciudades. Mientras que en Lisboa se han producido enfrentamientos entre los agentes y los concentrados, en Oporto los manifestantes han terminado acatando la orden policial tras recibir una advertencia de detención.

Detenciones en el centro de Lisboa

Los momentos de mayor tensión se han vivido en la plaza del Rossio, en pleno centro de Lisboa, donde los participantes llevaban acampados desde el pasado sábado. Ante la llegada de los efectivos policiales, los manifestantes han formado un cordón humano para tratar de impedir el desalojo, al tiempo que coreaban consignas de protesta.

Los agentes del Cuerpo de Intervención de la PSP han avanzado contra los concentrados para retirar las tiendas de campaña y desalojar a los manifestantes. Durante el operativo se han practicado varias detenciones, mientras que algunos de los participantes han denunciado haber sufrido agresiones por parte de los policías.

Una vez desalojado el campamento, los manifestantes se han desplazado hasta la cercana plaza de Figueira, donde han mantenido una reunión antes de dispersarse. Pese a la actuación policial, los participantes han anunciado que continuarán con las movilizaciones para reclamar medidas que faciliten el acceso a la vivienda.

En Oporto, por el contrario, la intervención se ha desarrollado sin los enfrentamientos registrados en Lisboa. Los agentes se han presentado en la plaza de Dom João I, donde los manifestantes llevaban diez días instalados para denunciar las dificultades para acceder a una vivienda a precios asequibles.

La policía les ha advertido de que serían detenidos si no desmontaban las tiendas. Aunque en un primer momento han mostrado resistencia, los participantes han terminado aceptando las órdenes y retirando el campamento.

Las exigencias de los manifestantes

Las acampadas se enmarcan en las protestas contra el encarecimiento de la vivienda en Portugal, especialmente por las dificultades de acceso al mercado del alquiler, uno de los principales problemas sociales del país.

Entre las principales reivindicaciones de los organizadores figura la retirada de la reforma de los arrendamientos promovida por el Gobierno portugués, así como el fin de los desalojos cuando no exista una alternativa habitacional para los afectados.

Los colectivos convocantes también reclaman un incremento del parque público de viviendas, restricciones a la adquisición de inmuebles por parte de fondos de inversión y la recuperación de edificios desocupados para destinarlos a uso residencial. A estas peticiones suman la implantación de alquileres verdaderamente asequibles.

Las movilizaciones coinciden con el debate político sobre los cambios previstos en la legislación portuguesa de arrendamientos. La reforma contempla una mayor flexibilidad en los contratos de alquiler y procedimientos de desahucio más rápidos.

Pese al desmantelamiento de los campamentos de Lisboa y Oporto, los participantes en las protestas de la capital han expresado su intención de mantener las movilizaciones contra las medidas del Gobierno en materia de vivienda.