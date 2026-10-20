Detenido el principal sospechoso del incendio del Ayuntamiento de Limoges: "Un radical de ultraizquierda"

La policía francesa ha detenido este martes al principal sospechoso de haber quemado el Ayuntamiento de la localidad de Limoges. Una fuerza de élite de las autoridades galas ha arrestado al sujeto en Val-d'Issoire, a unos 50 kilómetros de Limoges. El edificio, inaugurado en 1883, ha sido destruido y, según el prefecto de Haute-Vienne, "gran parte de él está perdido". Fue el pasado sábado cuando un grupo de encapuchados quemaron un coche de la policía municipal y, posteriormente, entraron en el Ayuntamiento para quemarlo.

Según ha adelantado Le Parisien, el sospechoso procede de Creuse, un departamento situado en el centro del país, y ha sido detenido a las 6:15 de este martes por una unidad de intervención de la policía nacional. Según la información que han trasladado los agentes, se trata de un "activista de ultraizquierda que ya estaba fichado". Así, era conocido por las autoridades por diversos actos violentos contra autoridades.

El sábado en torno a 5.000 manifestantes, entre los que se hallaban, según la policía, "radicales extremadamente violentos", se reunieron en la localidad de Limoges y protagonizaron enfrentamientos con la policía. Cuando se hallaban frente al Ayuntamiento, rompieron las ventanas del edificio y entraron para quemarlo. Asimismo, en el resto de la localidad, los manifestantes saquearon diversos establecimientos y atacaron a ciudadanos que se hallaban en la calle durante las protestas.

Por otro lado, en París, el ministro del Interior, Laurent Núñez, y el primer ministro, Sébastien Lecornu, han decretado la instauración de toques de queda selectivos en distintas zonas de París, Lyon, Burdeos, Lille y Niza. Por su parte, el presidente de la República, Emmanuel Macron, ha publicado un mensaje en el que pide "diálogo" con los manifestantes y promete "ser inflexible" contra los violentos.