El parentesco del detenido por el incendio del Ayuntamiento de Limoges con un antiguo miembro de ETA

El hombre que ha detenido la policía francesa por ser el principal sospechoso de la quema del Ayuntamiento de Limoges —un edificio neorrenacentista del siglo XIX— durante los disturbios del pasado sábado sería un descendiente de españoles con vínculos con ETA militar.

Hodei Ciarra Docampo es, según las autoridades francesas, el presunto autor del terrible incendio. Ciarra, de 34 años, originario del departamento vecino de Creuse y trabajador eventual del sector de la construcción, fue detenido de madrugada en Bussière-Boffy, localidad integrada en el municipio de Val-d'Issoire, en Haute-Vienne, con la participación de agentes de la unidad de élite RAID. El periódico francés Le Figaro apunta a que habría nacido en París.

Según la información disponible, los servicios de inteligencia lo tenían fichado como una persona de interés para la seguridad del Estado. Por otro lado, tal y como señala Le Populaire du Centre, Ciarra nació el 9 de marzo de 1992. El diario señala que el individuo había sido perseguido por agredir a un policía durante una manifestación. Asimismo, el alcalde de Limoges ha señalado que "es probablemente el cerebro de esta operación".

Llama la atención que, según la prensa francesa, el padre de Ciarra sería Fernando Ciarra Ramírez, de 70 años, que fue condenado en abril a tres años de prisión por varios incendios, aunque la pena se le suspendió. Entre los hechos por los que fue condenado figuran la quema de ocho vehículos de la empresa eléctrica Enedis en Limoges, en 2020, y el incendio de instalaciones de telecomunicaciones en 2021, según informa EFE.

Según la información disponible, el tío de Hodei, Manuel Ciarra —hermano de Fernando— habría tenido vínculos con la banda terrorista ETA. Según el diario El País, Manuel Ciarra fue detenido en octubre de 1979 acusado de pertenecer a ETA militar.

Los lazos familiares de la familia Ciarra aparecen recogidos en la esquela de Manuel Ciarra Ruiz —el bisabuelo de Hodei— en Noticias de Navarra, de la que se han hecho eco en X. Allí se recoge que Manuel Ciarra Ruiz tenía dos hijos, Manuel y Fernando, y un nieto: Odei —en este caso sin la letra H—, y que era viudo de Pilar Ramírez, segundo apellido del padre del detenido por el incendio de Limoges, Fernando, y autor asimismo de varios incendios por los que también fue condenado este mismo año.

Hodei Ciarra Docampo. Nombre vasco, primer apellido vasco-navarro y segundo gallego. Os cuento lo que he encontrado. En 1979, El País informó de la detención en Pamplona de un Manuel Ciarra, acusado de pertenecer a ETA militar. He localizado una esquela de 2022 de Manuel… https://t.co/JiOYMQRwfd pic.twitter.com/FWcVV5g4Wd — Í (@InigovanEyck) October 20, 2026

Asimismo, en la red social X, han compartido diversas fotografías que, presuntamente, las habría compartido el propio Hodei Ciarra en distintas redes sociales. En ellas aparece un individuo que defendía la causa Black Lives Matter o la causa palestina.