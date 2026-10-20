Francia mantendrá los toques de queda selectivos tras contener el caos en las calles

Tras un fin de semana marcado por el desorden y las algaradas en varias de las principales urbes del país vecino, la noche del lunes al martes transcurrió con una calma relativa. La instauración de medidas excepcionales en zonas delimitadas ha permitido contener los desmanes, según trasladó el primer ministro galo, Sébastien Lecornu, quien confirmó que el Gobierno recurrirá de nuevo a este tipo de herramientas restrictivas donde la situación lo necesite.

El balance gubernamental atribuye la recuperación momentánea de la estabilidad al despliegue policial y a la aplicación de toques de queda selectivos en enclaves sensibles de París, Lyon, Burdeos, Lille o Niza. A través de un mensaje en sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo galo subrayó que estas limitaciones horarias han sido determinantes para rebajar la tensión, al tiempo que delegó en los prefectos —en interlocución directa con las autoridades municipales— la potestad de decretar nuevas restricciones sobre el terreno en función de los riesgos para la seguridad ciudadana.

El propio Lecornu quiso agradecer públicamente el compromiso y la firmeza demostrados tanto por los delegados territoriales como por los agentes de la Policía Nacional y la Gendarmería desplegados durante las jornadas más críticas. Frente a las demandas de sectores que reclamaban una respuesta más severa de manera inmediata, el presidente de la República, Emmanuel Macron, ha optado por el momento por descartar la declaración del estado de emergencia a escala nacional.

La estrategia del Elíseo pasa por combinar la contención policial con quirúrgicas prohibiciones de concentración en puntos neurálgicos, como los aledaños del palacio presidencial o la emblemática plaza de la República en la capital francesa. Esta vía busca neutralizar a los grupúsculos violentos sin paralizar por completo la actividad civil ni recurrir a un régimen de excepción generalizado.

No obstante, el saldo de las revueltas callejeras deja un impacto significativo en el plano judicial y de seguridad. Según los datos facilitados por el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, las fuerzas del orden practicaron más de 2.513 arrestos durante los altercados del fin de semana, una cifra que evidencia la magnitud del desafío que afronta la República para salvaguardar el Estado de Derecho frente al vandalismo.