Meloni castiga con cárcel la violencia en las protestas: "Quien la hace la paga"

El Gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado un decreto de seguridad juvenil que amplía las medidas policiales contra la violencia en las manifestaciones. La nueva normativa permite aplicar a menores de edad la detención preventiva, hasta ahora reservada a los adultos, y crea un delito específico de participación violenta en protestas, castigado con penas de hasta cinco años de prisión y multas de 20.000 euros.

Meloni ha anunciado la entrada en vigor inmediata de las medidas durante una comparecencia difundida en redes sociales. Según la normativa anunciada, las fuerzas del orden podrán mantener a un menor en comisaría durante un máximo de 12 horas, incluso si no ha cometido un delito, siempre que existan indicios de que representa un peligro.

La medida se enmarca en la respuesta del Ejecutivo a las protestas que llevan días sacudiendo Italia. La iniciativa ha sido cuestionada por la oposición, que critica el endurecimiento de las medidas de seguridad dirigidas a los participantes en las movilizaciones.

Hasta cinco años de cárcel

El decreto introduce también el delito de participación violenta en manifestaciones. La norma contempla sanciones para quienes, dentro de un grupo de cinco personas o más, comiencen a arrojar piedras, palos u objetos que puedan poner en peligro a otras personas.

Estas conductas podrán castigarse con hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros, según las medidas anunciadas por el Gobierno italiano.

Manifestare è un diritto, devastare le nostre città no. Ecco le misure che abbiamo approvato per contrastare la violenza e tutelare la sicurezza dei cittadini. pic.twitter.com/kqk51X8YZa — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2026

Un mensaje directo

La primera ministra ha defendido el endurecimiento de las medidas con un mensaje dirigido a los ciudadanos italianos: "Quien la hace la paga, y si no, que lo paguen sus padres".

Meloni ha asegurado que comprende las quejas de los manifestantes, pero ha rechazado que el malestar social pueda justificar los actos violentos. Según ha afirmado, las "incomodidades" de los ciudadanos no pueden convertirse en una "coartada para la violencia". La dirigente italiana ha sostenido además que la violencia no representa una solución a las reivindicaciones de los manifestantes y que, por el contrario, contribuye a alimentar el descontento.

"Haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitar que lo que hemos visto se convierta en la norma", ha afirmado la dirigente italiana, antes de añadir que las protestas han dejado al menos 200 agentes de policía heridos y daños por valor de aproximadamente un millón de euros.

La única excepción a los borradores del nuevo decreto de seguridad aprobado hoy por el Consejo de Ministros ha sido el descarte de la posibilidad de asignar funciones de policía judicial a los 500 militares destinados a Milán, uno de los epicentros de las protestas, para reforzar la seguridad.