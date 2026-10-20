Al fascismo por el antifascismo

En la neolengua de la polarización contemporánea, las palabras han comenzado a devorarse a sí mismas. Hoy asistimos en Europa, y de manera especialmente visible en Francia, a un fenómeno desconcertante y a la vez profundamente clásico: calles incendiadas por colectivos que se autoproclaman "antifascistas" pero cuyos métodos, coacciones y vocación de imposición viajan por la misma autopista del autoritarismo. Es la paradoja de combatir la sombra del totalitarismo adoptando su misma silueta.

Las imágenes recientes de disturbios, la violencia urbana y el desafío sistemático al monopolio de la fuerza que detenta el Estado no representan una defensa de la libertad, sino el síntoma de una erosión democrática. Cuando la acción política se reduce a la imposición de la propia voluntad por la vía del fuego y la ruptura del pacto social, el rótulo ideológico que se exhiba en las pancartas importa poco: el mecanismo operativo es idéntico al de cualquier fuerza sectaria o totalitaria. Se reclama combatir el fascismo mediante prácticas que, en su esencia, lo emulan tanto como el comunismo.

Este clima de desorden y descomposición de la paz civil no surge en el vacío; alimenta, de manera simbiótica, la reacción contraria. No es casualidad que figuras políticas denuncien con insistencia la pérdida de autoridad del Estado. La incapacidad —o el temor— de las instituciones para garantizar el orden cotidiano genera un profundo vacío de poder. Y la naturaleza, como es sabido, no tolera los vacíos, tampoco la política.

En este punto es donde el análisis debe profundizar y trascender la superficie de las etiquetas. Al evaluar las dinámicas de dominación y control estatal, resulta inevitable constatar una verdad histórica que muchos prefieren ignorar: en el fondo, el fascismo y el comunismo terminan siendo la misma cosa. Bajo apariencias y retóricas divergentes —el conflicto de clases frente a la pureza nacional o racial—, ambos regímenes convergen en el mismo punto de llegada. Comparten la misma arquitectura ideológica basada en la aniquilación de la autonomía individual, la subordinación absoluta del ciudadano al colectivo y la erección de un Estado omnipresente que no admite contrapesos a su soberanía.

Tanto el fascismo como el comunismo se nutren del mismo desprecio por las libertades liberales, el respeto a la vida y la propiedad privada, instrumentalizando a las masas en beneficio de un proyecto mesiánico. Cambian las camisas pardas por uniformes del partido o estéticas revolucionarias, pero los campos de trabajo punitivos y las restricciones a la libre expresión revelan la misma matriz totalitaria. La historia de los totalitarismos del siglo XX demostró con creces que la utopía colectivista y el ultranacionalismo, ambos excluyentes del que disiente, son simplemente los dos lados de una misma moneda.

Cuando las sociedades se dejan seducir por la promesa de redención a través del caos, primero, para justificar el control estatal absoluto, después, están cruzando la frontera hacia la tiranía. Cuando los ciudadanos perciben que las calles escapan al control de la ley, el anhelo de orden deja de ser una preferencia democrática para convertirse en una urgente necesidad visceral. Es ahí donde el péndulo social se atreve a oscilar peligrosamente. En escenarios de alta tensión social, la exigencia de un hombre fuerte, de una autoridad omnímoda que restablezca la paz a cualquier precio, encuentra un terreno extraordinariamente fértil. La historia europea ya conoce de sobra este guion: sociedades exhaustas por el caos que terminan aplaudiendo la llegada de un poder de cariz totalitario, no por amor abstracto a la tiranía, sino como un desesperado peaje para poder volver a caminar tranquilas por la calle.

El peligro actual no reside únicamente en los que queman contenedores, ni exclusivamente en quienes prometen mano dura para apagarlos; el verdadero peligro es el círculo vicioso que une a ambos. Al final, el camino más corto hacia el totalitarismo del Estado es precisamente el desorden ciego de un antifascismo convertido en caricatura violenta, que solo sirve para pavimentar la llegada de una autoridad sin límites.