Toque de queda y veto a la gasolina en París tras los graves saqueos de los radicales

La Prefectura de Policía (PP) de París prohibió, hasta el próximo jueves incluido, el transporte de combustible y gas inflamable en recipientes individuales en París y sus alrededores como una medida para evitar nuevos episodios de extrema violencia urbana como los producidos el pasado fin de semana.

Esta orden, aplicable en la capital francesa así como en toda su área metropolitana —Altos del Sena, Sena-Saint Denis y Valle del Marne—, se acompaña de otras instrucciones, entre ellas el veto de la compra y tenencia de artículos pirotécnicos.

Las autoridades han justificado la prohibición de estos últimos artículos, así como el combustible y gas inflamable, como manera de evitar ataques a los agentes de Policía, a través de cócteles molotov, por ejemplo, y para atajar incendios en el mobiliario urbano y tiendas sucedidos tanto el sábado 17 como el domingo 18.

La Prefectura de Policía también prohíbe el porte de equipos de protección en un radio de 100 metros alrededor de institutos y centros de enseñanza superior, una medida destinada a desincentivar a los manifestantes estudiantiles más radicales que se preparan para protegerse de las fuerzas del orden con cascos de moto o guantes reforzados.

Asimismo, la capital francesa puso en marcha un toque de queda nocturno este lunes —prorrogable a hoy si las autoridades así lo consideran— para atajar los saqueos y pillajes producidos al margen de las manifestaciones del sábado 17 de octubre contra el encarecimiento del costo de la vida y la degradación de la Sanidad y la Educación.

De los algo más de 2.500 arrestados en los disturbios producidos en toda Francia —95 % hombres y 70 % mayores de edad—, 149 han pasado a prisión preventiva, de acuerdo con los últimos datos del ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

Por otro lado, el Gobierno francés anunció este martes nuevas ayudas dedicadas a los al menos 3.000 comercios vandalizados y saqueados durante el último fin de semana en el país, entre ellas préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses y un aplazamiento de las deudas tributarias.