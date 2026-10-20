Un joven italiano estalla: "¡No soporto más a esta gente, quiero vivir en mi ciudad!"

Un joven italiano de 23 años se ha hecho viral en las redes sociales después de estallar contra los responsables de los disturbios registrados en Milán durante el fin de semana y criticar a Elly Schlein, líder del Partido Democrático (PD), por su postura ante las protestas. En un vídeo difundido en redes, el joven expresa su indignación por los destrozos y reclama que quienes acuden a Italia y cometen actos violentos tengan que abandonar el país.

"Tengo 23 años y quiero vivir en mi ciudad", exclama el joven, que denuncia la situación que atraviesa Milán y reivindica el esfuerzo de quienes trabajan para sacar adelante sus vidas. Sus palabras han llamado la atención por la contundencia de su discurso y por la reacción de varios vecinos, que salen a sus balcones para aplaudirle mientras grita en plena calle.

A ver si en italiano lo entendéis. pic.twitter.com/ub3nJIhP6X — Beatriz (@Beablsa) October 20, 2026

"Yo no soporto más a esta gente", comienza diciendo. A continuación, contrapone la actitud de quienes acuden a Italia para trabajar con la de quienes participan en los destrozos. "Conozco un montón de gente que viene de todo el mundo y se levanta a las cinco de la mañana. Viene aquí a trabajar. Si tú vienes aquí y destrozas mi país, te vuelves a tu casa a patadas en el culo", afirma.

El joven también carga contra la dirigente de la izquierda italiana por sus declaraciones sobre las movilizaciones. "Que venga aquí la Elly Schlein a decir todas esas gilipolleces", exclama, visiblemente enfadado.

También expresa su preocupación por la seguridad y por las consecuencias que pueden tener las protestas. "Si luego violan a mi hija o a mi hermana, ya hablaremos", señala. El joven insiste en que está cansado de lo que ocurre en su ciudad y reclama una reacción de los propios ciudadanos.

"Tenemos que empezar nosotros. Tenemos que empezar a rebelarnos. Ya no existe mi ciudad", sostiene. Finalmente, apela a la historia familiar y al esfuerzo de las generaciones anteriores: "Mi abuelo, mi bisabuelo, construyeron esto".

Los disturbios de Milán y la respuesta del Gobierno de Meloni

Las declaraciones del joven se producen después de un fin de semana marcado por graves disturbios en Milán y otras ciudades italianas. Las protestas, convocadas contra el encarecimiento del coste de la vida, los bajos salarios y el deterioro de los servicios públicos, derivaron en enfrentamientos con la Policía, saqueos y destrozos en establecimientos y mobiliario urbano.

Los incidentes más graves se concentraron en el centro de Milán, donde grupos de jóvenes encapuchados atacaron escaparates, saquearon comercios y levantaron barricadas con contenedores incendiados. También se produjeron lanzamientos de botellas y piedras contra los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua.

Los disturbios dejaron cientos de detenidos o identificados, muchos de ellos menores de edad. La Fiscalía de Milán ha presentado cargos contra once de los arrestados por delitos de devastación, saqueo y resistencia con agravantes múltiples, que pueden acarrear penas de hasta 15 años de prisión.

La gravedad de los altercados ha llevado a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a preparar nuevas medidas de seguridad. Entre ellas figura el despliegue de otros 500 militares en Milán para reforzar la seguridad, una medida anunciada por el viceprimer ministro Matteo Salvini.

El Gobierno también estudia ampliar los supuestos de detención preventiva de menores y limitar el derecho de reunión de quienes sean responsables de actos de violencia colectiva y destrozos. Las medidas forman parte de un decreto ley que el Ejecutivo prevé aprobar en el Consejo de Ministros.

Elly Schlein condena la violencia, pero defiende las protestas pacíficas

La polémica política ha acompañado a los disturbios. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, ha cuestionado la preparación del dispositivo policial, mientras que el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha criticado la posición del centroizquierda ante los altercados.

Por su parte, Elly Schlein ha condenado los actos violentos, pero ha defendido que los disturbios no deben servir para desacreditar al conjunto de los manifestantes. La dirigente del Partido Democrático ha rechazado que su formación tenga relación con los responsables de los saqueos y ha reivindicado las demandas sociales que motivaron las movilizaciones.

"No tenemos nada que ver con los delincuentes, siempre los hemos condenado, pero no pueden utilizar a los violentos para silenciar la voz de miles de personas que se manifiestan pacíficamente en toda Italia porque ya no pueden permitirse vivir", afirmó Schlein.