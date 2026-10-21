Francia, Ceuta y la 'tercermundialización' de Europa

En un corto período, ni siquiera un trimestre, se han producido escenas inimaginables poco tiempo atrás en el privilegiado espacio de la rica y civilizada Europa occidental.

¿O debemos decir que no es tan rica y que da señales de que está dejando de ser civilizada? La invasión de Ceuta, multitudinaria, masiva, fácil y facilitada fue una de las escenas inimaginables. La violencia de incendios y saqueos en Francia, masiva, sin límite, fácil también, ha sido otra. Los dos episodios tienen muchas diferencias. En apariencia, todas. Pero tienen algo importante en común. Es tan obvio que no se aprecia: esas dos barbaridades sucedieron. Sucedieron porque los Gobiernos que debían frenarlas no las frenaron. O no hicieron nada o no hicieron lo suficiente. En definitiva, dejaron hacer.

Es un caso de desistimiento. El Estado desiste de una función primordial suya, la de proteger y, como se dice de un modo ritual, mantener la seguridad, el orden y la paz. Para eso dispone del monopolio de la fuerza legítima. Para que la vida en sociedad no caiga, como advertía Thomas Hobbes, en el "estado de naturaleza", el de la guerra de todos contra todos, donde el hombre es un lobo para el hombre. Estas ideas y fórmulas serán antigüedades, antiguallas, incluso, pero siguen encerrando la esencia del asunto. Y la función esencial es la que se ha incumplido, tanto en Ceuta como en Francia, que no deben verse aisladas, sino como síntomas de una misma tendencia.

Ante este Leviatán maniatado, sea por decisión propia, sea por propia indecisión, la atención tiende a dirigirse hacia las causas y a perderse en el laberinto. Hay demasiados agentes causales y la mayoría no aportan nada. A ver cómo se relacionan las demandas estudiantiles, dando por supuesto que sean auténticas, con el incendio y el saqueo para llevarse un bolso de Vuitton, un iPhone o las botellas de un restaurante. En otro orden causal, tiene gran interés algo que acaba de decir Benjamin Netanyahu en Channel 14. Le advirtió a Macron, hace dos años, tras el 7-O, que si Israel no paraba a Hamás, "los verás en las calles de París". Y esto, dijo el israelí, "es lo que estamos viendo". No hay que echarlo en saco roto. Pero la cuestión vital no va a estar en el enredo de causas. Importan más los efectos.

El desistimiento está teniendo como efecto una tercermundialización del islote de la democracia liberal que era el Occidente europeo. Episodios como la invasión de Ceuta o la quema de Francia dejan al espectador en la perplejidad porque los reconoce, pero de otros lugares. Los ha visto en África, en Oriente Medio, en otros continentes. Los ha visto cuando hay guerras y huye la gente por miles o cuando hay revueltas y golpes de Estado. En su memoria visual corresponden a otros sitios y ahora resulta que los ve aquí. Nadie espera que Estados que apenas se tienen en pie puedan responder adecuadamente a situaciones de violencia, saqueos y disturbios. Pero que pase en Europa, en el selecto club de la Unión Europea, es inconcebible. Debería serlo. ¿Lo es? La gran pregunta es quién ha desistido: si los Gobiernos que desisten de su obligación lo hacen solos o acompañados por aquellos a los que representan.

Europa tiene un problema de tolerancia selectiva —es muy tolerante con unas causas y muy intolerante con otras— y está probando la capacidad destructiva de la célebre paradoja.