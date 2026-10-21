Putin acepta reanudar el diálogo a tres bandas con Estados Unidos y Ucrania para buscar el fin de la guerra

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha acordado este miércoles reanudar las negociaciones trilaterales con Washington y Kiev para poner fin a la guerra en Ucrania, según informó un alto cargo del Kremlin. El mandatario ruso dio su consentimiento "en principio" para retomar los contactos a partir del próximo 10 de noviembre.

El anuncio fue realizado por el asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, tras una reunión de aproximadamente tres horas en San Petersburgo entre el líder ruso y Steve Witkoff, enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump. Según Ushakov, estas conversaciones a tres bandas se centrarán en "construir un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania una vez que concluya el conflicto".

Contactos diplomáticos de alto nivel

El Palacio de Constantino en San Petersburgo fue el escenario del crucial encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y Steve Witkoff en el que se sentaron las bases para reanudar las negociaciones trilaterales sobre la guerra en Ucrania. La reunión contó además con una participación clave desde el ámbito privado de la Casa Blanca: Jared Kushner, yerno de Trump, se unió a las deliberaciones a través de videoconferencia, según confirmó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

En la mesa de negociaciones presencial también estuvieron presentes el propio Ushakov y el enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev. Antes de entrar al encuentro, Witkoff se mostró optimista respecto al rumbo de los contactos diplomáticos al declarar ante los medios que "existe cierto grado de impulso" en las conversaciones actuales.

La inclusión de Jared Kushner en las conversaciones de alto nivel subraya el enfoque directo y de canales alternativos que la administración estadounidense está empleando para destrabar el conflicto. Kushner, quien desempeñó un papel central en la política exterior durante el primer mandato de Trump —particularmente en los Acuerdos de Abraham en Oriente Medio—, aporta un vínculo de máxima confianza con el mandatario norteamericano en esta nueva fase de mediación.

La presión de Trump sobre Ucrania

El encuentro en San Petersburgo se produce en un momento en que la administración Trump intensifica la presión sobre Kiev para alcanzar un acuerdo que detenga los combates. Solo un día antes, Witkoff se había reunido en Oslo (Noruega) con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con varios líderes europeos, lo que refleja un intento de reactivar los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos a más de cuatro años y medio del inicio de la invasión a gran escala.

Por su parte, Zelenski ha insistido en que solo una cumbre de líderes bilaterales o multilaterales podrá romper el estancamiento actual. En una entrevista difundida este mismo miércoles por la cadena Fox News, el mandatario ucraniano afirmó que congelar el conflicto es el requisito "mínimo" para avanzar. "En este momento, tenemos que congelar [el conflicto], y creo que esta es la vía real para poner fin a esta guerra", señaló Zelenski.

Antecedentes y situación en el frente

A principios de este año, representantes de las tres naciones ya mantuvieron tres rondas de negociaciones trilaterales (dos en Abu Dabi durante enero y febrero, y una posterior en Ginebra). Sin embargo, aquellos encuentros apenas lograron avances significativos más allá de los intercambios de prisioneros de guerra, debido a que tanto Moscú como Kiev se mantuvieron firmes en sus exigencias fundamentales.

A pesar de estos movimientos diplomáticos, la realidad en el frente permanece inalterada. Ambos ejércitos continúan estancados en el campo de batalla, sumidos en un hostigamiento mutuo y diario mediante ataques de largo alcance, sin que por ahora existan indicios de un avance definitivo a nivel militar o político de manera inminente.