Un fantasma recorre Europa, el fantasma de la compasión. En su trastienda está agazapada la piedad cristiana y el asalto neocomunista al esfuerzo de quienes producen. Son las disculpas azucaradas de una generación de hijos ociosos sin sentido de la responsabilidad, y la soberbia de quienes creen tener derechos por el mero hecho de nacer.

El binomio deberes/derechos se ha roto. Ya sólo hay derechos y compasión. Y lo que es peor, como herederos de una cultura occidental opulenta, sólo percibimos sus beneficios sin conciencia de su coste. Es la consecuencia de un Occidente amanerado con complejo de culpabilidad, que ha olvidado el origen de su bienestar.

Aunque pudiera parecer una frivolidad, el virus causante de tanta adolescencia consentida, y el nihilismo disolvente que mina los pilares de las democracias liberales, no sólo está en la destrucción de la escuela como instrumento de conocimiento, esfuerzo y asunción de deberes, sino también en el bombardeo de eslóganes publicitarios ideologizados que nos inundan con mensajes falsamente emancipadores que miman nuestra autoestima.

El vandalismo ideológico que asola a Francia y la arrogancia de nuestro Gobierno de neocomunistas aburguesados confabulados con el radicalismo islámico se han alimentado de la misma arrogancia con que la publicidad comercial ha explotado el eslogan: "Porque tú lo vales". Fue utilizado por la marca comercial L'Oréal Paris de colorante de cabello como gancho emancipador de la mujer, con un éxito arrollador. Tanto éxito tuvo que acabó transformándose en "Porque yo lo valgo", para finalmente convertirse sociológicamente en una afirmación a secas: "Yo lo valgo".

Hoy la escuela, como la publicidad, no viene a rectificar nuestra ignorancia sino a manosear nuestras emociones más manipulables. Ya no trata de civilizar nuestros instintos narcisistas, sino potenciarlos. El "porque tú lo vales" como coartada emancipadora para venderte algo perfectamente prescindible ha logrado envalentonar a una sociedad mentalmente adolescente que ya se dice a sí misma: "Yo lo valgo". Como si fuera un triunfo emancipador, cuando es el fruto de la manipulación de nuestra vanidad. Las mujeres son doblemente víctimas. Como consumistas y como mujeres, porque la supuesta emancipación tiene como prioridad su consumo, no su libertad.

No crean que el eslogan narcisista de la publicidad comercial difiere demasiado del narcisismo ideológico de todas las adolescencias ideológicas que en el mundo han sido desde la revolución comunista de octubre de 1917. A pesar de sus sistemáticos fracasos.

Hoy, el paralelismo entre ese narcisismo comercial y nuestros eternos indignados contra la injusticia de este mundo resulta obsceno. No porque no haya injusticia, sino por su insoportable narcisismo ideológico.

Burger King utilizó idéntico mecanismo: "A tu manera", llevando la adulación hasta las últimas consecuencias: "Tú mandas". El mundo entendido como un mostrador ante el que siempre tienes razón. Apple hizo célebre: "Piensa diferente". Pensar por cuenta propia exige conocimientos y asumir las consecuencias. Es más fácil comprar la ficción del eslogan. Uno puede sentirse inconformista siguiendo escrupulosamente una campaña mundial, sin contrapartidas.

La fórmula se repite con Mastercard cuando ofrece: "Hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe Mastercard". La frase reconoce un límite al dinero y, acto seguido, despliega ante nosotros todo lo deseable. El anzuelo vuelve a tener éxito.

La publicidad comercial te dice que vales, que mandas, que eres diferente. Te ofrece una versión inmejorable de ti mismo y te lo envuelve en un producto comercial. La autoestima se convierte en argumento de venta; el consumo, en una forma de afirmación personal. La propaganda política populista te convierte en víctima de un sistema económico sin humanidad, te ofrece fórmulas basadas en el odio de clase para lograr tu emancipación y justifica métodos ilegales para lograrlo.

En uno y otro caso, excitan tu narcisismo, "porque tú lo vales"; y desde él te crees con derecho a okupar la vivienda de otro en nombre de la justicia social. Perfectamente respaldado y jaleado por gobiernos populistas que compran tu fidelidad con una fiscalidad abusiva y paguitas miserables que te acaban por convertir en pobre de verdad y vago de solemnidad. Y mientras, deuda pública, inflación… y empobrecimiento general.

Una cultura saturada de gratificaciones puede acostumbrarnos a esperar reconocimiento antes que aprendizaje, y recompensas antes que esfuerzo. ¿No es eso precisamente lo que siembran nuestros Melenchones, Irenes Monteros, Yolandas Díaz o Rufianes de turno? ¡Todo!, ¡ahora!, ¡ya!, porque nos lo merecemos. Y nos lo merecemos porque la sociedad capitalista acapara lo que es de todos. Ni una palabra de contraprestación, esfuerzo, reconocimiento o responsabilidad, solo piedad y reparación de una injusticia antigua.

Por eso resulta preocupante que la escuela adopte ese mismo lenguaje. Aprender supone descubrir errores propios, tolerar dificultades y aceptar que todavía no sabemos. Una educación incapaz de exigir nos priva de la experiencia de superarnos. Una política incapaz de reclamar esfuerzo y deberes nos aboca a la autocompasión, al derrotismo y al rencor social contra el que factura. Y ya hemos justificado la guerra.

Quizás estemos de nuevo ante otra edad de la inocencia que solo podremos superar con dolor por negarnos a aprender de la historia. Una vez más.

"Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles" —G. Michael Hopf, desde su visión postapocalíptica expuesta en la novela Los que se quedan—.

Coda: No es menos peligrosa la piedad adolescente de Greta Thunberg que el integrismo islámico: "Con vuestra democracia destruiremos vuestra democracia".