El Tribunal Penal Internacional recibe el premio Sájarov 2026 del Parlamento Europeo

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha sido galardonado con el premio Sájarov 2026 a la Libertad de Conciencia, que concede anualmente el Parlamento Europeo para reconocer la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La decisión ha sido adoptada por la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara.

El reconocimiento se produce mientras el tribunal es objeto de sanciones de Estados Unidos al considerar que es un organismo "corrupto" y "politizado". La ceremonia de entrega del premio tendrá lugar el próximo 16 de diciembre en la ciudad francesa de Estrasburgo. Esta fecha coincide con el último pleno del Parlamento Europeo de este año. La decisión de conceder el premio Sájarov al Tribunal Penal Internacional corresponde a la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, un órgano integrado por la presidenta de la institución, Roberta Metsola, y los líderes de los grupos políticos de la Eurocámara.

🇪🇺 La Cour pénale internationale et ses hauts fonctionnaires sont les lauréats du Prix Sakharov 2026 pour la liberté de l'esprit, décerné par le Parlement européen.

Découvrez-en plus sur les lauréats ➡️ https://t.co/d7Oa6LNc9b pic.twitter.com/CRrroqBzox — Parlement européen (@PEStrasbourg) October 22, 2026

El galardón reconoce cada año a personas u organizaciones que destacan por su defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Con esta distinción, el Parlamento Europeo premia la labor de quienes considera que contribuyen a proteger esos derechos.

Un tribunal sancionado

El reconocimiento llega en un momento en el que el Tribunal Penal Internacional se encuentra bajo sanciones estadounidenses relacionadas con sus investigaciones sobre Gaza. El tribunal es una institución judicial internacional encargada de juzgar a personas acusadas de cometer determinados crímenes internacionales, entre ellos genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, dentro de los límites de su jurisdicción.

Las sanciones de Estados Unidos proceden del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El pasado mes de agosto, además, Washington ya había sancionado a la presidenta del Tribunal, Tomoko Akane. Se trata de una decisión como represalia tras la investigación del Tribunal sobre supuestos crímenes de guerra que habría cometido Israel en la Franja de Gaza durante su guerra contra el grupo terrorista Hamás. En ese sentido, Donald Trump acusó al organismo de ser una institución "supranacional corrupta" y "politizada".

En la edición de 2025, el Parlamento Europeo concedió el premio Sájarov al periodista y activista bielorruso de origen polaco Andrzej Poczobut y a la periodista georgiana Mzia Amaglobeli. Ambos fueron reconocidos por su defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales.