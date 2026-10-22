Emmanuel Macron vetará las protestas tras la violencia de la ultraizquierda

El presidente galo ha anunciado un endurecimiento drástico contra las concentraciones callejeras tras los graves altercados que sacudieron al país el pasado fin de semana. Tras reunirse con los máximos responsables de la seguridad interior, Emmanuel Macron confirmó que el Ejecutivo pondrá coto a las convocatorias para frenar la espiral de vandalismo y restablecer el orden público en las principales ciudades.

Según ha detallado el mandatario, los prefectos contarán con potestad directa para vetar cualquier acto que no proceda del ámbito sindical siempre que se detecte una amenaza para la seguridad ciudadana. En cuanto a las marchas promovidas por sindicatos, estas se verán obligadas a modificar sus recorridos tradicionales para transitar por trazados alternativos, cuyo propósito principal será proteger los comercios y los edificios institucionales de eventuales saqueos y agresiones. "La recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días", sentenció el mandatario, subrayando que no permitirá que proliferen convocatorias desprovistas de legitimidad.

En su diagnóstico sobre los disturbios acaecidos el 17 de octubre al margen de las protestas por el alza del coste de la vida, Macron no dudó en señalar a los verdaderos artífices de la violencia callejera. A su juicio, se cometieron actos abiertamente "sediciosos" orquestados por grupos organizados de ultraizquierda que pretenden, de forma deliberada, subvertir el marco institucional y hacer caer la República mediante tácticas planificadas de extrema peligrosidad.

Con el objetivo de articular una respuesta inmediata, el jefe del Estado ha convocado un Consejo de Defensa para este viernes, en el que se perfilarán medidas complementarias destinadas a afianzar la tranquilidad en las calles. Asimismo, avanzó que las fuerzas móviles de seguridad se desplegarán con intensidad sobre el terreno, coordinándose con los regidores de enclaves especialmente castigados como París, Marsella y Lyon, donde los ataques sistemáticos a la propiedad privada encendieron todas las alarmas.

En el plano judicial, los tribunales continúan tramitando las causas derivadas de las revueltas, con miles de personas detenidas y centenares de reclusos en prisión preventiva. El presidente garantizó que las pesquisas policiales proseguirán de forma exhaustiva para esclarecer las conexiones de las facciones radicales, al tiempo que el Ejecutivo mantendrá abiertas las vías de diálogo para atender las demandas legítimas de la sociedad civil y los jóvenes.