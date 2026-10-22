España e Italia acuerdan eliminar los controles fronterizos impuestos tras la invasión de Ceuta

España e Italia han acordado poner fin a los controles fronterizos recíprocos que ambos países impusieron en sus aeropuertos y puertos tras la invasión de inmigrantes procedentes de Marruecos a Ceuta. La decisión llega después de semanas de medidas y contramedidas entre los dos Gobiernos y de los contactos mantenidos por sus respectivos ministros del Interior para recuperar la normalidad en las fronteras interiores del espacio Schengen.

El Ministerio del Interior ha confirmado que ambos países han decidido no prorrogar los controles tras realizar un análisis de la situación. El acuerdo incluye un refuerzo del intercambio de información para garantizar la seguridad en el espacio común europeo sin mantener las restricciones a la circulación de pasajeros procedentes del otro país.

🤝 #España acuerda con #Italia poner fin a los controles fronterizos. 🛫🛥️ Tanto para los vuelos como para las conexiones marítimas. 🔛 Efectivo a partir de las 00:00 horas del 23 de octubre. 📞 Tras una conversación entre los ministros Grande-Marlaska y @Piantedosim. pic.twitter.com/m1moqZF8hc — Ministerio del Interior (@interiorgob) October 22, 2026

El entendimiento entre Madrid y Roma se produce después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, acercaran posturas durante la última cumbre de líderes europeos celebrada en Bruselas.

Ambos mandatarios abordaron la supresión de los controles que Italia había introducido a principios de agosto y encargaron a sus ministros del Interior que concretaran una solución en el plazo de siete días. El compromiso quedó fijado el pasado 16 de octubre.

A raíz de ese encargo, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo italiano, Matteo Piantedosi, mantuvieron una conversación telefónica para cerrar los detalles de la medida.

La decisión pone fin a una situación en la que cada Gobierno había respondido a las restricciones del otro con controles propios. España había ido prorrogando periódicamente el restablecimiento temporal de las inspecciones en sus fronteras aéreas y marítimas interiores para los pasajeros procedentes de Italia.

Italia impuso los controles tras la crisis de Ceuta

El origen de la disputa se encuentra en la entrada irregular de miles de inmigrantes procedentes de Marruecos. La decisión del Gobierno italiano de Giorgia Meloni llegó después de la entrada de más de 70.000 personas en la ciudad autónoma.

Roma estableció controles en puertos y aeropuertos para los pasajeros procedentes de España a principios de agosto. Posteriormente, el Ejecutivo español adoptó medidas recíprocas sobre los viajeros que llegaban desde Italia.

Las restricciones se fueron prolongando durante las semanas siguientes, lo que obligó a ambos Gobiernos a mantener contactos para encontrar una salida a la situación.

Las autoridades de los dos países habían avanzado que estudiarían fórmulas alternativas de cooperación. Desde la parte italiana se planteó la posibilidad de valorar conjuntamente otras medidas, mientras que el Gobierno español expresó su voluntad de proceder a la eliminación de los controles.

El acuerdo anunciado ahora permite sustituir las inspecciones fronterizas temporales por una mayor cooperación entre las administraciones responsables de la seguridad.

Bruselas defiende los controles como último recurso

La reintroducción temporal de controles en las fronteras interiores está contemplada en el Código de Fronteras Schengen. Sin embargo, la Comisión Europea ha defendido que esta posibilidad debe utilizarse como último recurso y ha instado a los Estados miembros a recurrir a otras herramientas cuando sea posible.

El objetivo es compatibilizar la seguridad con la libre circulación de personas, uno de los principios del espacio Schengen.

Entre las alternativas que Bruselas ha planteado a países que mantienen controles fronterizos de forma prolongada, como Alemania, Austria o Francia, figuran el refuerzo de las operaciones policiales conjuntas y el intercambio de información entre las autoridades nacionales.

También se contempla un uso más amplio de la tecnología para mejorar la vigilancia. Entre las opciones citadas se encuentran los sistemas móviles de identificación biométrica y el seguimiento de vehículos.

Estas herramientas permiten reforzar la cooperación policial sin recurrir necesariamente a inspecciones sistemáticas en las fronteras interiores.

El compromiso alcanzado por España e Italia se apoya en esa misma línea de actuación: eliminar los controles recíprocos y aumentar el intercambio de información entre ambos países.

El Ministerio del Interior ha señalado que la supresión de las medidas se produce después de un análisis de la situación y que estará acompañada de mecanismos de cooperación para garantizar la seguridad del espacio Schengen.

La decisión pone fin a las prórrogas que habían mantenido las restricciones en los enlaces aéreos y marítimos entre ambos países desde el pasado verano.

La aplicación de controles temporales seguirá sujeta, en todo caso, a las condiciones previstas por la normativa europea, que permite a los Estados miembros recurrir a esta medida en circunstancias excepcionales y bajo determinados requisitos.