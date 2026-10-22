Francia aumenta un 20% el despliegue policial ante las nuevas protestas y prohíbe manifestaciones

Francia reforzará un 20% el despliegue de las fuerzas de seguridad para las movilizaciones sociales previstas este sábado, en comparación con el dispositivo del 17 de octubre, después de los disturbios, destrozos y saqueos registrados en distintas ciudades del país. El Gobierno mantiene el nivel máximo de alerta y ha anunciado que prohibirá las manifestaciones que puedan provocar alteraciones del orden público, mientras varias localidades ya han impuesto restricciones a las concentraciones.

El ministro delegado de Interior, Jean-Didier Berger, ha explicado en declaraciones a la cadena BFMTV que el operativo contará con refuerzos militares, unidades de élite de la Policía Nacional y la Gendarmería, helicópteros y vehículos blindados. Las autoridades también han cancelado vacaciones y han reclamado la incorporación de agentes que tenían previsto ausentarse para garantizar la seguridad durante la jornada. Berger ha afirmado que "el objetivo es movilizar todas nuestras fuerzas".

El dispositivo previsto para el sábado incluirá efectivos de la fuerza militar Sentinelle, desplegada para proteger determinados lugares e infraestructuras, además de unidades especializadas de la Policía Nacional y la Gendarmería. Entre ellas figuran el RAID —la unidad de élite que detuvo al principal sospechoso de quemar el Ayuntamiento de Limoges— y la Brigada de Investigación e Intervención (BRI), dependientes de la Policía Nacional, así como el Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional (GIGN).

Los militares tendrán como tarea principal proteger edificios públicos y lugares estratégicos, entre ellos la Asamblea Nacional, el Senado y la sede del Gobierno, el Palacio del Elíseo. También se desplegarán en zonas turísticas de París, como los Campos Elíseos. Con esta decisión, las autoridades pretenden liberar a los policías de tareas de vigilancia estática para que puedan intervenir en otros puntos si se producen incidentes.

Refuerzo

Berger ha explicado que el refuerzo responde a la necesidad de prevenir nuevos episodios de violencia después de los disturbios del pasado sábado y ha confirmado que será "un 20% superior" al que se desplegó el sábado 17 de octubre. El Gobierno mantiene el nivel máximo de alerta y prepara un dispositivo superior al utilizado durante las movilizaciones previas.

Varias ciudades francesas han comenzado a limitar las manifestaciones ante el temor a que se repitan los altercados. En Lyon, por ejemplo, se ha anunciado este jueves la prohibición de concentraciones para el sábado con el objetivo de prevenir nuevos incidentes. La ciudad fue uno de los escenarios de los disturbios de la semana pasada, durante los cuales se incendió su oficina de turismo. Otras ciudades como Marsella y Burdeos también registraron enfrentamientos, actos vandálicos y saqueos, así como la capital.

Los incidentes se produjeron durante las movilizaciones contra el encarecimiento del coste de la vida, que reunieron a 550.000 personas en toda Francia, según las cifras oficiales.

El Gobierno anunció el miércoles que prohibirá aquellas manifestaciones que puedan provocar alteraciones del orden público. La medida se suma a las restricciones que ya han comenzado a aplicar las autoridades locales para evitar daños en edificios públicos, comercios y otros espacios.

La Prefectura de Policía de París ha prohibido las concentraciones y manifestaciones previstas para este jueves hasta las 20:00 horas en varias zonas de la capital. Las prohibiciones se extienden a las principales estaciones ferroviarias y a zonas céntricas como las plazas de Italia, Bastilla y República, así como Châtelet, Les Halles, la isla de la Cité y el distrito de los grandes almacenes. La orden impide la presencia y circulación en esos perímetros de participantes en marchas, desfiles y concentraciones que no hayan sido notificadas.

A dos días de las nuevas protestas, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, tiene previsto reunirse este jueves con los alcaldes de París, Lyon y Marsella. Las tres ciudades figuran entre las más afectadas por los episodios violentos del pasado sábado. Desde el Elíseo sostienen que las medidas buscan evitar nuevos altercados y proteger tanto a los ciudadanos como a los edificios públicos y establecimientos comerciales.

Mientras tanto, Jean-Luc Mélenchon, el líder de la extrema izquierda francesa, defiende que Francia "vive un gran momento de la Historia" y que la culpa del deterioro de los servicios públicos se debe al "neoliberalismo". Asimismo, ha calificado las manifestaciones como un ejemplo de la "exasperación" de todo el mundo.