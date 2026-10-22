La escalofriante violencia en París: un reportaje de la televisión muestra desde dentro cómo actúan los manifestantes

"Y aun así París es bella vista desde Montmartre, a pesar de los disturbios que la han destrozado". Con esta frase cierra el reportaje que ha sufrido el intento de censura en el canal público de televisión France 2 que ha mostrado desde dentro la violencia de las manifestaciones del pasado 17 de octubre en París. Durante el reportaje, apenas sin testimonios ni locución, el informativo del domingo emitió cómo los asistentes desataron el caos y el terror que azotaron la capital.

Durante más de diez minutos, el corazón de la violencia "desinhibida" —en palabras del presentador— enseñó cómo los manifestantes violentos comenzaron la destrucción de una de las plazas más emblemáticas de París, la Plaza de la República. Allí comenzaron los violentos a destrozar el edificio del cuartel de la Gendarmería, un edificio de 1854. Miles de encapuchados, se enfrentaron a los antidisturbios. En las imágenes puede verse cómo destrozan bancos, lanzan bengalas contra la policía, también piedras, y pinturas. Varios de ellos enarbolan banderas de Francia, de Argelia o de Palestina. Uno de ellos, además, dice entre risas: "Marianne est en train de cramé". En español: "Marianne está ardiendo". Marianne es la alegoría de la República Francesa. Una imagen que, a través de La Libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix o la estatua que se halla en la la plaza, representa el concepto de lo que se supone que es Francia. Dada la envergadura de la situación, Emmanuel Macron vetará las protestas tras la violencia de la ultraizquierda.

חיפשתי את הקטע הזה בנרות - וסוף סוף מצאתי אותו. ביום ראשון, אחרי המהומות, פראנס 2 שידרו כתבה של 12 דקות בשם ״בלב האלימות״ שהראתה, עם מעט מאוד קריינות - מראות פשוט מהממים של האלימות הגדולה של המהומות של יום שבת. אני זוכר שצפיתי בזה מרותק - כמו במלחמה בלייב. רואים שם הכל מהכל:… — Itai Cellier (@hikelikeme) October 21, 2026

Luego, también se muestran los testimonios de una joven que se ha lesionado durante la revuelta. Ella explica que uno de los disparos de los antidisturbios le cayó en la mano. "Me han apuntado", afirma. Poco después, se aprecia cómo destrozan el suelo y los bancos de piedras para lanzarlos contra el mobiliario y contra la policía. Uno de ellos, además, lleva un martillo. Un hombre, por ejemplo, con una muleta destroza uno de los quioscos. Las imágenes que siguen muestran los restos de los objetos quemados que dejan tras de sí los disturbios.

Contrastan estas, con la manifestación que tuvo lugar el mismo día y de forma paralela organizada por el partido de extrema izquierda La Francia Insumisa, cuyo candidato, Jean-Luc Mélenchon señalaba que los acontecimientos eran "son potentes que los de mayo de 1968 y nos enseñan lecciones sobre nuestro país y sobre esta generación que es increíble".

Así, el reportaje vuelve al corazón de la violencia, la Plaza de la República. Al final de la tarde, Marianne ya lleva un chaleco amarillo y la policía trata de dispersar a las miles personas que allí se concentran con gases lacrimógenos y cañones de agua. La presencia del gas lleva a algunos de los presentes a proporcionar máscaras y colirios. La mujer cuenta que es una "médico interina de 33 años que trata de ayudar a las personas que han sido gaseadas".

Asimismo, muestran cómo se distribuye la policía, su repliegue y el intercambio de disparos con los manifestantes. Del mismo modo, muestran a uno de los agentes heridos que deben retirar mientras los asistentes terminan de pintar y romper los cristales de la Gendarmería.

Cifras de asistencia

Por lo demás, un barrio en llamas, completamente destrozado y que se convierte en el centro de la violencia de 550.000 personas en toda Francia, según las cifras que ha aportado el Ministerio del Interior galo. Según los organizadores, sin embargo, el dato asciende a 800.000. En París, según los datos oficiales, se concentraron 110.000 personas.

Tanto Emmanuel Macron como el ministro del Interior, Laurent Núñez, han acusado a la extrema izquierda de organizar esta revuelta. Las imágenes, tanto los vídeos que se pueden rescatar de las redes sociales como de los periódicos franceses muestran cómo han irrumpido en todo tipo de negocios y han arrasado cuanto han visto, así como agredido a todos aquellos que se han opuesto a estos actos.

Por eso, y dada la envergadura de la violencia, el Gobierno francés ha decidido aumentar un 20% el despliegue de los efectivos policiales y la prohibición de las manifestaciones en determinadas zonas.